Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:49 (19/06/2019)

irá siéntate de es que dos coma cinco cargos públicos cada cien mil habitantes no es un problema para la economía de ningún país no tener suficientes cargos públicos para gestionar bien esos veintidós mil millones sí que es un problema nosotros somos la comunidad autónoma la que tiene menos cargos públicos al ya tiene casi el doble que nosotros este es un debate que que para mí no tiene sentido

plenamente contables son técnico de son de de como se aprecia en las las facturas cómo se contabilizan porque además vienen de procedencia diferentes depende de centro de gasto correspondiente no de un hospital los otros porque nunca antes se había hecho yo creo que hace bien el ministerio en exigir un lo que está haciendo si yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio eh pero eso también a nosotros no se exige acelerar unos procesos

es una decisión estrictamente personal no obedece a ningún otro motivo llevo siete años al frente del Partido Popular de la provincia de Alicante nuestro discurso durante estos siete años ha sido de regeneración de renovación a ellos y el presidente propugna que siempre ha propugnado esa renovación no predicar

Voz 0817

04:57

ahora si me permiten sólo queda Ximo Puig que es el más veterano en política yo ya he dicho que igual no descarta presentarse a un tercer mandato no seré yo la que les de un consejo la renovación que tanto predica el PSPV podían pescar aplicársela no por nosotros estamos en ello así que de verdad