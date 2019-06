Las noticias de Navarra, 06:49 (19/06/2019)

Voz 0647

00:11

buenos días por ahora no hay acuerdo sobre la elección de la Mesa del Parlamento de Navarra que se va a constituir esta mañana a las once las negociaciones se han prolongado hasta la medianoche y todavía no se dan por cerrada se reanudarán previsiblemente esta mañana antes de que empiece esa sesión parlamentaria inicial los socialistas navarros admiten que deriva by pueda presidir el Parlamento pero no quieren oír hablar de la presencia de EH Bildu en la Mesa de la Cámara que dirigirá en definitiva los trabajos parlamentarios Ramón Górriz secretario de organización del PSN