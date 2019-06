Las noticias de Catalunya, 06:49 (19/06/2019)

algún día Manuel Valdés queda prácticamente en su influencia la Xunta mando a Barcelona Wi explicará King son sus Plans inmediatas pesca Celestino Corbacho allí feto oficial Jack al abandona y va al Grup da Ciutadans Laura a Barroso que tal día manía da exprés que Rivera ex primer ministro francés Corbacho duques seguirá como den pro a la formación Trans atómica también va a votar Colau como alcaldesa

Carlos Carrizo Serra Korda que al problema es no es soporta Colau sino que desde el principio nos ha consultado Cat de las de las al propio dispar la primera que te da la investidura da Colau han una rueda de prensa al Ayuntamiento

va a quedar a un grupo no mes Torres ya ves sea tan B da cola hoy Collboni mayorías

Voz 3

01:25

muestran ya de las contradicción finalmente aquí no pase testimonial no par mantenernos puros intactas sino parcelas políticas que no hace