Las noticias de Cantabria, 06:49 (19/06/2019)

qué tal están buenos días PRC y PSOE firman hoy el pacto de gobierno que les permitirá poner en marcha un nuevo Ejecutivo de coalición para los próximos cuatro años un Gobierno del que ya conocemos la primera consejería la que dirigirá el líder socialista Pablo Zuloaga así lo adelantó ayer la Cadena Ser el futuro vicepresidente y portavoz del Ejecutivo será consejero de Universidades Cultura Deporte es la primera vez que estas competencias adquieren tanta relevancia en el Gobierno de Cantabria decisión que es toda una declaración de intenciones el Partido Socialista marca como objetivo prioritario de los próximos cuatro años la defensa de la Universidad Pública de la Universidad de Cantabria como base del desarrollo del conocimiento sólo lo haga asume la compete mencía para gestionar la financiación y la colaboración con la Universidad como materia prima como cantera del futuro inmediato de la comunidad también es significativa la incorporación de Cultura esta consejería en una legislatura en la que se van a dar pasos decisivos para la remodelación de las infraestructuras culturales para la creación de otras nuevas como es el caso del Museo de Prehistoria de Cantabria como decimos primera consejería que ese confirma de un futuro Gobierno que tendrá nueve carteras una más que durante la legislatura que está a punto de terminar Miguel Ángel Revilla y el propio Pablo Zuluaga van a firmar esta mañana el pacto de gobierno no entre sus respectivos partidos pacto que la militancia socialista por cierto avalaba ayer en la consulta interna llevada a cabo por la formación consulta que he tenido una baja participación apenas ha votado uno de cada tres militantes y entre quiénes han participado el apoyo ha sido mayoritario del ochenta y tres por ciento han dicho sí al pacto con el PRC de momento hermetismo total en las filas del PRC en las filas regionalistas sobre la composición de sus consejerías sólo Miguel Ángel Revilla a cuál será la configuración de sus cinco departamentos y lo único que ha dicho el jefe del Ejecutivo en funciones es que habrá cambios en las carteras regionalistas y que habrá más mujeres al frente de las mismas Revilla confía en que el futuro Gobierno que configuren PRC y PSOE sea un gobierno estable compacto vamos que fue que no funcione como compartimentos estancos