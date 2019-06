Las noticias de Galicia, 06:49 (19/06/2019)

preparado para esta cosecha el festival de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy muertos once vueltas corzos Orquesta Mondragón Cepeda Mikel Erentxun Anoia Alt celestiales y muchos más tres días de música en plena naturaleza donde también podrás disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria destinada a las asociaciones auxilios y asado entra ya en festival de la luz punto es it descubre top

qué tal muy buenos días se despeja el futuro de Alcoa que ha alcanzado un preacuerdo Compartel capital para la venta de las plantas de A Coruña ya Avilés el fondo suizos se compromete a mantener todos los puestos de trabajo durante dos años los trabajadores no las tienen todas consigo a las diez de la noche abandonaban su encierro la Delegación del Gobierno mañana día decisivo con la reunión de la Mesa Estatal de seguimiento horas decisivas también para hay Marea el viernes concluye el plazo para la presentación de candidatos al Senado hay dos propuestas una por cada bando en que quedará dividido el Grupo Parlamentarios miércoles diecinueve de junio a punto de cambiar de estación pero no de tiempo Paula Díaz buenos días

de la llegada del verano In A Coruña Helena López

qué tal bos días AM pues aquí con cielos nubosos pero eso sí temperaturas bastante agradables para estas horas llegamos ya a los diecisiete grados diecisiete en Ferrol Lugo Carmen López buenos días Jaime no ve claro si trece grados

José María Díaz días aquí conciertos también nublados pero se nota la subida de las mínimas con dieciocho grados de temperatura Santiago Paula también cielos nublados sin chubascos quince grados vamos con los deportes mañana en Riazor se juega la ida del ascenso from dormida

los trabajadores de la planta coruñés abandonaban ayer por la noche se encierro que protagonizaron en la Delegación del Gobierno aunque su lucha dice no acaba aquí exigen al Gobierno que regule ya el precio de la energía es que parte capital se compromete a mantener los empleos y la actividad de las fábricas durante dos años pero a partir de ahí su continuidad dependería del precio de la electricidad Juan Carlos Corbacho es el presidente del comité de empresa en A Coruña

los seguiremos al Haitar porque como como esto es a los valga final no hay un precio competitivo tenemos una una vida bastantes inmernada eh

la situación sigue siendo algo tensa porque Alcoa amenaza con Ferrari despedirá a la plantilla si el comité no suscribe el acuerdo Yeste no

Voz 0846

07:46

esos sanidad de publican no implican la protesta de los médicos pero sí apoya las reivindicaciones por lo demás en crónica política marea está rota Villares cada vez está más solo en el grupo parlamentario el nombramiento de senador ha puesto la puntilla un proyecto ya agotado nueve de los catorce diputados de En Marea han firmado el acta que pretenden elevar a la Mesa del Parlamento con el nombre de José Manuel Sande como senador Villares quiere colocar a una persona de su confianza Mariló Can dedo en ese puesto el viceportavoz de María Antón Sánchez reconoce que no tiene buenas sensaciones y asegura que habrá que tomar decisiones en el grupo parlamentario cuanto antes