Las noticias de Aragón, 06:49 (19/06/2019)

Voz 1 00:00 y Aragón

Voz 1012 00:07 hola qué tal muy buenos días se despejan algunas dudas importantes en la política aragonesa podemos apoyará la investidura de Javier Lambán una decisión tomada ayer por la ejecutiva del partido morado ahora serán suscritos los que decidirán si entran o no en el próximo gobierno PSOE PAR los socialistas hoy lo que deciden esquí será mañana el nuevo presidente de las Cortes los dos nombres sobre la mesa Javier Sada Vicente Guillén aunque lo más inmediato se producirá en menos de siete horas en el Ayuntamiento de Huesca el PP ha dado ese plazo el concreta hasta la una y media de la tarde para que Ciudadanos Vox decidan si apoyan o no la moción de censura contra el alcalde socialista Luis Felipe pero lo primero el tiempo la previsión temperaturas altas para hoy la ribera del Ebro con máximas de treinta y seis grados David Marqueta buenos días buenos días en el resto de Aragón descenderán ligeramente las máximas cielo despejado salvo en Pirineos donde las nubes pueden dejar precipitaciones al final del día por la tarde soplará viento moderado del noroeste ahora en Zaragoza veinte grados dieciséis en Huesca once en Teruel

Voz 1012 01:42 Podemos Aragón apoyará la investidura de Javier Lambán como presidente de la comunidad de la decisión la tomaba ayer por la tarde la ejecutiva del partido morado es importante porque el voto de los cinco diputados de Podemos es decisivo los cines

Voz 0483 01:54 escaños del partido violeta con los veinticuatro del PSOE y los tres del PAR sumarían XXXII frente a los treinta y uno diputados de PP Ciudadanos y Vox Nacho Escartín contempla incluso entrar en el Gobierno lo que descarta es la repetición de elecciones

Voz 3 02:06 Podemos puede apoyar una investidura de Lambán en un gobierno de PSOE PAR si podemos puede apoyar una investidura de Anbar en un gobierno de PSOE parche si podemos puede aprobar una investidura de un gobierno de Podemos de PSOE Podemos sí de PSOE Podemos Chad sí de PSOE Podemos Chapare si esas Antonio

Voz 4 02:24 las opciones que hay uno que no estoy diciendo nunca las selecciones

Voz 5 02:29 muy bien trazado está ágil aunque explicó que no van a regalar el apoyo a la entrada a la de Podemos para apoyar una investidura o un gobierno pero todos un pack es decir lo que tampoco va a ser padre a ellos regalarle Al Anbar una investidura y luego ya hablaremos de otras cosas no les vamos a dejar que se vaya con la caja del tesoro hasta que no sea presidente Aragón hay que negociar hay que hablar y hay que dialogar tiene sentido en otro reivindicamos nuestros cinco diputados

Voz 1012 02:53 entras en Ciudadanos ayer su candidata a la presidencia Daniel Pérez insistía en que el PAR se siente a negociar con ellos y con el PP algo que ahora mismo parece imposible Pérez afirmó que no van a hablar con el PSOE porque los populares siguen siendo su socio prioritario

Voz 6 03:06 tenemos una línea marcada que además voy a decir una cosa yo estoy encantado de la vida porque coincide plenamente con lo que yo pienso el Partido Popular se sigue siendo nuestro socio de Preferencia yo particularmente estoy totalmente a favor oí en clara alineación con la dirección nacional de mi partido

Voz 1012 03:22 de momento lo más inmediato de la política aragonesa ocurrirá mañana en el Palacio de la Aljafería la constitución del nuevo Parlamento aragonés y la elección de la Mesa de las Cortes la presidencia del Parlamento según conoció ayer la Cadena Ser de fuentes socialistas recaerá en Javier Sada o en Vicente Guillén

Voz 0483 03:36 el PSOE ha convocado una Ejecutiva Regional extraordinaria este mediodía para tomar la decisión final los socialistas también tendrán la vicepresidencia primera de las Cortes Podemos tendrá una de las dos secretarias como sugería ayer Nacho Escartín

Voz 5 03:48 somos conscientes de que hay posibilidades de que haya una mesa de las Cortes alternativa una mayoría de las derechas y de la ultraderecha en Aragón y eso pasa por nosotros desde luego lo vamos a explora también a que el jueves y esperemos que llegaba llegaban puerto

Voz 0483 03:58 así la izquierda tendrá mayoría en la Mesa de las Cortes con tres puestos frente a los dos del centro derecha el PP reúne hoy a su grupo parlamentario para proponer el nombre de quién será el vicepresidente segundo de las Cortes y Ciudadanos ocupará otra de las secretarías de la Mesa al menos ayer lo daba por hecho Daniel Pérez

Voz 6 04:14 vamos a estar en la Mesa de las Cortes lo digo porque no sé por qué hay quien se empeña en que no vamos a estar bueno técnicamente podríamos no estar es una especie de conjura de todas las fuerzas para echar a Ciudadanos pero vamos no creo que que esos quiera tan mal como para eso

Voz 1012 04:28 las Cortes de Aragón al Ayuntamiento de Huesca allí al ocho y media de la tarde concluye el plazo que la candidata del PP

Voz 0483 04:34 Ana Alós ha dado a Ciudadanos ya dogs para que decidan si apoyan o no la moción de censura que los populares han presentado para desbancar al socialista Luis Felipe fue elegido alcalde por el voto en blanco de un concejal del centro derecha del que todavía no se conoce su identidad Ana Alós

Voz 0385 04:48 tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema si ellos siguen manteniendo que no fueron los que llevaron a cabo ese voto en blanco si sigue manteniendo que ese pacto era lo que querían llevar a cabo no tendrán ningún problema en respaldar esa moción de censura

Voz 0483 05:03 pero desde Ciudadanos insisten en que Ana a los debe pedir disculpas públicamente porque consideran que mintió a los oscenses al negar que el PP le hubiera ofrecido la alcaldía Ciudadanos el escrito en el que se propone la moción de censura TB incluir las firmas de los concejales que la apoyan debidamente autentificada por un notario o por el Secretario General del Ayuntamiento

Voz 1012 05:20 a lo que pueda pasar en el Ayuntamiento oscense tiene consecuencias en otros en Teruel la alcaldesa dice que no va a poner el Ayuntamiento de la ciudad al servicio de los acuerdos que puedan alcanzar el PP con Ciudadanos y con Vox en Huesca

Voz 0483 05:31 así de contundente se mostró Emma Buj al reafirmar que hoy por hoy el equipo de gobierno es sólo de PP y Ciudadanos

Voz 0562 05:36 eh aquí estamos en Teruel yo no voy a poner Teruel un como digo al servicio a disposición de otras cuestiones como tampoco Huesca lo haría con Teruel porque sería la responsabilidad que tiene que asumir solo

Voz 1012 05:50 las seis y cincuenta y seis minutos

Voz 7 05:53 pobre Aragón Javier

Voz 1012 06:59 los cirujanos de mama españoles han premiado la experiencia del hospital Miguel Servet en el uso de la radioterapia durante la intervención del cáncer de mama de momento este centro ha llevado a cabo una serie de veintiséis casos de Cirugía Plástica que incluían las sesiones de radioterapia la técnicas extendido además a los hospitales públicos de Huesca y de Teruel

Voz 0483 07:17 las las pacientes pueden beneficiarse de esta técnica escuchamos a la doctora Ana Palomar de la unidad de cirugía de mama

Voz 9 07:22 la cirugía plástica no está indicada en todas las pacientes sólo en aquellas que precisan receta recepciones de mamá muy grandes males más del veinte por ciento el tejido mamario hay que quitarlo entonces ahí ya habría una alteración de la de la estética o aquellas que tienen más muy grandes o aquellas que tiene todo el pistón caído o aquellas que ya tienen una mamá simétrica con respecto a la otra

Voz 8 07:44 la principal novedad es que la técnica incluye la reconstruir

Voz 1012 07:46 son de la mama terminamos hablando de educación cada vez son más los alumnos que superan una calificación por encima del doce en la Prueba de Acceso a la Universidad PAU las chicas son las que mejores notas obtienen en general en titulaciones de Ciencias de la Salud los chicos son mayoritarios en las ingenierías las

Voz 0483 08:04 estas de la Ebay aún no paran de mejorar la más alta de este año se queda cero coma cero cero cinco del catorce pero no es un caso aislado cerca de esa nota si sitúa un grupo de alumnos cada vez mayor Fernando Zulaica

Voz 10 08:15 más del veinte por ciento estudiantes obtienen calificaciones entre el nueve y el diez es el máximo que pueden obtener los en una materia en el caso de lengua pero nos encontramos con que no es el veinte por ciento está en el dieciséis diecisiete por ciento y lo mismo ocurre con inglés casi el dieciocho por ciento estudiantes obtienen en otras por encima de de nueve

Voz 11 08:34 eh

Voz 13 09:11 teníamos siguen buscando Munné agrega la mujer

Voz 1012 09:13 por qué desapareció desaparecidos de cinco días cuando estaba recogiendo cerezas con su marido también apuntamos que el Real Zaragoza presenta hoy la campaña de abonados para la próxima temporada en cuanto tiempo cielo despejado salvo en Pirineos donde las nubes pueden dejar precipitaciones al final del día siguen las temperaturas muy altas en la ribera del Ebro con máximas de treinta y seis grados ahora veinte en Zaragoza dieciséis en Huesca once en Teruel

