qué tal buenos días con dieciocho grados en la Gran Vía temperaturas ahora por la mañana algo más bajas que ayer también a mediodía algo menos de calor aunque los termómetros rozarán los treinta grados en toda la comunidad de mal dice en medio de las negociaciones entre PP y Vox para decidir si la ultraderecha ocupa alguna concejalía en el Ayuntamiento de Madrid ayer volvieron a sentarse a la mesa para desbloquear la situación que está afectando a las conversaciones para formar Gobierno en la Comunidad en medio de ese embrollo el PP ha decidido retirar las pancartas contra la violencia machista de bienvenida a los refugiados de los edificios de la Juntas de distrito que se ha quedado bajo su mando Ibooks le aplaude es el primer gesto de nuevo alcalde de José Luis Martínez Almeida un gesto que no ha secundado sin embargo su socio de gobierno Ciudadanos que sí mantiene esas pancartas en sus juntas municipales Más Madrid entiende que es un guiño de Almeida a la ultraderecha Sonia Palomino

las pancartas contra la violencia machista y también las de bienvenida a los refugiados han desaparecido ya de las Juntas de Distrito de Arganzuela Fuencarral Chamberí presididas por el PP los populares dicen que la ley no permite su colocación sin embargo en distritos como Vicálvaro donde preside Ciudadanos Se mantienen la formación naranja se atiene a que cada junta puede hacer lo que quiera en el marco de sus competencias para la oposición no se trata más que de una cesión del Gobierno de Almeida a las peticiones de Vox Rita Maestre demás madre

lo que tampoco pueden ser las juntas de exitoso en reinos de taifas donde está el concejal que te ha tocado pues le toca una cosa u otra no que en su gesto hacia la extrema derecha que niega la violencia machista

el aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupida punto com

nos tomamos muy en serio en verano por eso te queremos recordar que todavía puedes disfrutar de nuestra super oferta cuatro confiando tú y tres personas más por sólo veinticinco euros cada una entra en Renfe punto com descubre el destino en oferta y compra cuatro billetes por cien euros para viajar este agosto el verano es algo muy serio no espere si compra a toda velocidad que permanece atento habrá más

lo cierto es que su coche que ya está disponible en eléctrico híbrido que híbrido enchufable bien y lo híbrido por diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem meses antes del treinta y uno de julio consulta condiciones en Guía punto com viene conducirlo a la red tía de la Comunidad de Madrid

abierto el plazo de matrícula entre no CEM punto es eligen lo que quiere hacer estudia con nosotros en la Complutense en el mejor lugar de Madrid a la compleja

son seiscientas no sólo seiscientos

qué calor hace no cuánta gente mejor montaña

cientos de alumnos con autismo se han quedado sin plaza en el proceso ordinario de matriculación para el curso que viene los colegios donde tienen apoyos de la comunidad lo denuncia la plataforma incluye que agrupa a las familias de estos menores aseguran que Educación les ha citado el próximo uno de julio para repartir las vacantes que tiene que no ha querido especificar a la SER pero que asignará por orden de llegada así que tendrán que acampar ante la delegación de Madrid capital Virginia Sarmiento buenos días

Voz 20

08:22

no sabemos el año que viene el curso que viene donde van a estar escolarizados porque la Administración no oferta aulas suficientes la Comunidad de Madrid nos obliga a esperar al uno de julio para poder solicitar de nuevo un centro escolar para nuestros hijos a día de hoy no sabemos qué centros escolares vamos a poder solicitar