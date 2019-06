Las noticias de Cantabria, 07:50 (19/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 bueno y Cantabria Fermí

Voz 0628 00:07 qué tal están buenos días el cielo prácticamente despejado en casi toda Cantabria las temperaturas a esta hora bastante agradables dieciséis grados tenemos en este momento en el centro de Santander vamos saber cómo amanece Torrelavega Joaquín Díaz qué tal buenos días o la buenos días pues aquí en estos momentos tenemos en el termómetro

Voz 2 00:25 catorce grados son Nos vamos también está la comarca

Voz 0628 00:28 más oriental hasta Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días Fermín buenos días arranca la jornada con dieciséis grados cielo con algunas nubes y brumas en la costa dieciséis grados también en Laredo quince en San Vicente de la Barquera y en Potes y catorce en Reinosa comienza el día de forma muy estable de forma bastante bastante primaveral pero la previsión dice que poco a poco la jornada seguirá torciendo las nubes serán cada vez más abundantes por la tarde podemos tener chubascos débiles en buena parte de la Comunidad en cuanto a las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur máximas de veintitrés veinticuatro grados en Torrelavega en Reinosa ahí en Potes aquí en la costa nos quedaremos en el entorno de los veinte

Voz 0628 01:32 Óscar Service nos ofrece siempre la información del tráfico dice la DGT que a esta hora de la mañana no hay problemas para circular normalidad por tanto Hein autovías y carreteras principales de Cantabria a siete y cincuenta y dos minutos de la mañana PRC y PSOE firman el pacto que les permitirá poner en marcha un nuevo gobierno de coalición para los próximos cuatro años un Gobierno del que ya conocemos la primera Consejería la que dirige ya el líder socialista Pablo Zuloaga lo adelantó ayer la Cadena Ser el futuro vicepresidente y portavoz del Ejecutivo será consejero de Universidades Cultura Deporte es la primera vez que estas competencias adquieren tanta relevancia en el Gobierno cántabro decisión que es toda una declaración de intenciones el Partido Socialista marca como objetivo prioritario de los próximos cuatro años que la defensa de la Universidad Pública de la Universidad de Cantabria como base del desarrollo del conocimiento sólo haga asume la competencia para gestionar la financiación Illa la votación con la universidad como materia prima y cantera también del futuro inmediato de Cantabria también es significativa la incorporación de Cultura a esta consejería en una legislatura en la que se van a dar pasos decisivos para la remodelación de infraestructuras para la creación de otras nuevas destaca sobre todo el nuevo Museo de Prehistoria de Cantabria como X pues es la primera consejería que se confirma de un futuro Gobierno que tendrá nueve carteras una más Miguel Ángel Revilla hay Pablo Zuluaga van a firmar a las once el pacto de gobierno entre sus respectivos partidos un pacto que la militancia socialista por cierto avalaba ayer en la consulta interna llevada a cabo por la formación consulta que ha tenido una baja participación apenas ha votado uno de cada tres militantes y entre quiénes han participado el apoyo sido en este caso mayoritario del ochenta y tres por ciento de momento de hermetismo total en las filas regionalistas sobre la composición de sus consejerías solo Miguel Ángel Revilla sabe cuál será la configuración de sus cinco departamentos y lo único que ha dicho hasta ahora el jefe del Ejecutivo es que habrá cambios en las carteras socialistas habrá más mujeres Revilla confía eso sí en que el futuro Gobierno que configuren PRC y PSOE sea un gobierno estable y compacto vamos que no

Voz 1563 03:46 funcione con compartimentos estanco en Consejo de Gobierno no se puede hablar de partidos tiene que hablar de programas que además estarán suscritos siguen cada uno los ejecute de manera adecuada que haya estabilidad que es mi obsesión permanente en la política desde que tengo uso de razón don del Partido Regionalista estado ha existido estabilidad que es lo mínimo que se puede pedir a un Gobierno

Voz 0628 04:10 nace constituye el Parlamento de Cantabria que tendrá al socialista Joaquín Gómez como presidente el veintiséis y veintisiete investidura de Revilla como jefe del Ejecutivo toma de posesión el viernes B yo ocho hijo último Foro Ser Cantabria de la temporada muy ligado a la movilidad sostenible charla de étnico Astigarraga CEO de una empresa navarra que lleva más de veinticinco años trabajando en la logística sostenible es uno de los mayores expertos en la materia en nuestro país ha defendido que el cambio modal que nuestra Movida necesita sólo se puede llevar a cabo a través de una decisión individual privada de cada uno en este sentido las actuaciones concretas puntuales que se ponen en marcha en las ciudades no dan

Voz 3 04:49 resultado casi siempre el carril pues que hacer el adquirir sistemas de bicicleta pública y menos si son eléctricos por favor no esto no es así quiere decir no tenemos que fomentar el coche eléctrico a lo bestia

Voz 0628 08:06 noticia en Santander la Policía Nacional ha detenido a tres hombres en una operación en la que se ha incautado de cinco armas de fuego dos armas blancas y una ballesta también han intervenido numerosa munición en una operación que todavía sigue abierta entre otras cosas porque la policía sospecha que los tres detenidos pueden estar vinculados con otro tipo de delitos entre ellos el tráfico de drogas en Torrelavega Mientras tanto el nuevo alcalde Javier López Estrada anuncia que el proyecto de construcción de una piscina de verano incrementa su escala Joaquín

Voz 12 08:36 se convierte en el proyecto de construcción de un centro de ocio acuático que dote al municipio de una instalación que además de satisfacer las necesidades de los torrevejense se convierta en un polo de atracción turística Un proyecto que estaría más cerca de un parque acuático con una piscina hay que no cabría en la lechera o pista Río de ahí que se estudie una nueva localización que ya de paso tenga mayor calidad ambiental

Voz 0628 08:53 hoy en Castro hoy en Laredo guardias civiles y gendarmes franceses patrullarán conjuntamente hasta el próximo quince de septiembre Santiago dos componentes de la Gendarmería Nacional de Francia patrullan conjuntamente con la Guardia Civil en Laredo y Castro una colaboración motivada por el aumento de peregrinos y turistas procedentes del país galo que ya viene realizándose en otros puntos de la geografía nacional afectados por el plan de seguridad xacobea o el Plan Turismo Seguro

