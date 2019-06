Voz 1 00:00 qué tal buenos días

Voz 1478 00:16 comenzamos hoy con el tema político porque el PSOE no aceptó la alternancia de alcaldías durante dos años se como les propuso ciudadanos Badajoz durante las conversaciones previas a a la formación de gobierno municipal así lo ha dicho en la SER Ricardo cabezas el líder de la oposición en el Ayuntamiento que explicaba en el programa Hoy por hoy que fueron cómo fueron esas conversaciones se conciudadanos antes del pacto de estos con el Partido Popular también a Ricardo cabezas como decíamos Ignacio Grajera Le proponía alternar la Alcaldía dos años para cada uno el PSOE no lo acepto

Voz 2 00:52 pusieron a última hora ya fuera de tiempo el dos ido Manon fue eso fue el jueves a las tres de la tarde el joven la tres de la tarde cuando yo no habíamos reunido durante dos semana que incluso una de las veces nos tuvimos que ir a Portugal que parecíamos que estaba haciendo algo malo porque uno no que no nos vean qué tal lo digo textos que esto es porque esto ya estaba ya decidido saber hace mucho tiempo siempre terminados con que habían muchas dudas es verdad que no sacó muchísima información muchísima información relacionada con la Junta de Extremadura con el Gobierno de de España pero bueno porque yo entendía que eran unas negociaciones sincera y como digo ya cuando no estuvo Julia Elba allí a él restarán tu jardín allí escondido Illa cuando el jueves este jueves pasado a las tres de la tarde me dice oye lo siento pero el TC desde arriba me dicen que elegido yo le dije que lo consultaría compartido que lo consultaría con la militancia de con mi dirección local que aun siendo el secretario general pues no tengo la última palabra en mi partido como buen criterio pues decidimos que no

Voz 1478 01:52 abundaba Ricardo cabezas al que esa fórmula es un sin sentido y se pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo de la ciudad destacaba aquí las cosas se tienen que ganar con sacrificio y trabajo lo honesto decía hubiera sido la abstención de Ciudadanos se puede ser de izquierdas o de derechas pero no perderla de centro

Voz 2 02:10 eh pero lo más importante en política es no perder la dignidad y la decencia y eso es lo que ha hecho este candidato a la alcaldía este ganador de la de las elecciones con una amplia diferencia de con el Partido Popular triplicando en votos a a Ciudadanos en Badajoz y nosotros no estábamos dispuestos a a este intercambio de cromos porque como digo no sé qué estabilidad políticas elevara a la institución y a la ciudad Parlón esto hubiese sido que ciudadano pues hubiese abstenido ni hubiese pasado la oposición

Voz 1478 02:43 finalizaba apuntando que el Grupo Socialista va a continuar trabajando en la oposición para conseguir una mayoría absoluta y de esa forma acabar con el circo en que se ha convertido el Ayuntamiento se queda Ricardo cabezas con la confianza que le han demostrado los vecinos de las

Voz 2 02:57 la dudo mucho que con esta fórmula ir con estos personajes pues podamos llegar muy lejos sinceramente a mí me entristece eso no que después se haya quedado sin la alcaldía porque lo importante precisamente es el reconocimiento que he tenido por parte de de mi vecino destina ese reconocimiento ha venido por esa de confianza depositada en este candidato

Voz 1478 03:19 ha sido otro asunto que destacamos en esta mañana ha caído parte de una cornisa del centro de salud de Los Pinos en Badajoz provocando el cierre de una de las escaleras de acceso al parecer una trabajadora de este centro fue golpeada en el brazo por los cascotes de ese nuevo accidente existe intranquilidad por parte de los trabajadores de este centro de salud y por parte también de los usuarios por la situación en la que se encuentra el edificio desde hace ya algún tiempo cuando aparecieron una serie de grietas aunque al parecer este incidente nada tiene que ver con con esas grietas María del Mar Murillo es jefe de administración hablaba así de lo ocurrido

Voz 4 03:53 primos teniendo como sabéis bastante preocupación con el tema de las grietas que básicamente en casi todas las dependencias del centro lo que pasa que que bueno pues de momento nos habían dicho que no corría ningún tipo de peligro y ahí ahí vamos y hoy se da la circunstancia era una hora aproximadamente una compañera la que estaba limpiando la parte de fuera del edificio estaba en escalera iba barriendo Pucela caído de un pues casi media cornisas e lo acotes le han caído gracias que no le han caído en un brazo dice Le ha hecho un coste importante de entrada pues hemos llamado a los trabajadores a Policía Local para que no cierren una de la puerta por el riesgo que conlleva para los usuarios hoy también para los propios trabajadores y bueno pues le estamos diciendo a la gente que utilicen por favor la otra puerta que en la de urgencias porque de entrada pues no nos atrevemos a salir por estar aquí la verdad me tenemos profundos lo sabemos que en lo que las medidas que tomará la Gerencia de Atención Primaria en sus ya está todo comunica hoy han venido dura directora médico y todo eso y buen clima a la espera de que no en una solución

Voz 1478 05:01 hoy en las consultas el continuarán con normalidad vamos también a esta hora siete cincuenta y cinco con los deportes José Luis Vela

Voz 5 05:08 la novena Women's Cup Ciudad de Badajoz se celebrará este fin de semana del veintidós al veintitrés de junio en la categoría cadete fútbol once organizado por el Liberbank Santa Teresa Badajoz participarán los equipos I B del club anfitrión la selección extremeña y el club luso de los Belenenses será la primera parte del torneo con la intención de realizar una nueva edición así finales de año yo hablando del Santa Teresa ha cerrado su segundo fichaje para la próxima temporada en la que competirá en la Primera división B se trata de una delantera estadounidense llamada Carrie Madden tiene veintitrés años procede del Market University donde ha jugado los cinco últimos años siendo una jugadora importante en el equipo además en el dos mil diecisiete fue seleccionada en el once ideal de la Big East Conference

Voz 1478 05:53 en cuanto al tiempo cielo cubierto ahora en la Ciudad de Badajoz saber qué nos espera para esta jornada de miércoles Iván Albizu buenos días

Voz 6 06:00 buenos días hemos amanecido con nubes y claros en la provincia de Badajoz que irán en aumento a cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales las temperaturas las máximas bajan en descenso sin superar valores de treinta grados en Castuera en talar rubias en Don Benito en Villanueva de la Serena veintinueve en Almendralejo en Mérida también en Llerena veintiocho en Badajoz XXVII de la sierra XXVI en Zafra finalmente los vientos soplan del suroeste al oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1478 07:58 vamos con el repaso de otras noticias la Comisión Ejecutiva del PSOE provincial de Badajoz ha respaldado la lista de candidatos para la Diputación de Badajoz en la que hay doce novedades que se va a remitir esta lista la Comisión Federal de Listas encargada de la decisión final según el comunicado del PSOE por el partido judicial de Badajoz irían Ricardo cabezas Marisa Murillo ir Hernández y Andrés Hernanz desiste el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz como Aldo Hernández Díaz Zambrotta participaba ayer en la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género en Badajoz asistía también la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura Elisa Barrientos es la segunda mesa técnica de esta comisión donde los distintos representantes de las instituciones exponen las deficiencias y descoordinaciones el objetivo de esta comisión es intentar entre todas las administraciones hacer labor de enlace y coordinación para ver qué es lo que se está haciendo mal ose pueda mejorar además de aportar ideas como las que daban los representantes de las oficinas de víctimas según señalaba el presidente de la Audiencia

Voz 12 09:04 hay pues que está pasando que estas víctimas cuando tienen que ir a juicio oral sea cuando se tienen que enfrentar en una sala frente a su agresor pues claro eh se produce una situación muy muy trágica para ellas es la lo que se llama La

Voz 2 09:21 a la segunda vestimenta

