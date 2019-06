Las noticias de Galicia, 07:50 (19/06/2019)

y no sabía dónde escuchar esa música en directo

qué tal muy buenos días despeja el futuro de Alcoa que ha alcanzado un preacuerdo comparte el capital para la venta de las plantas de A Coruña hay Avilés el fondo suizos se compromete a mantener todos los puestos de trabajo durante dos años los trabajadores no las tienen todas consigo a las diez de la noche abandonaban su encierro en la Delegación del Gobierno mañana día decisivo con la reunión de la Comisión de Seguimiento estatal horas decisivas también para En Marea el viernes concluye el plazo para la presentación de candidatos al Senado hay dos propuestas uno por cada bando en que quedará dividido el Grupo Parlamentarios miércoles diecinueve de junio a punto de cambiar de estación pero no de tiempo Paula Díaz buenos días

buenos días Xaime determina la primavera pero los cielos no despejan deberían subir las temperaturas en la comunidad pero la masa de aire frío lo está complicando el viento sudoeste hace que asciendan ligeramente las mínimas respecto ayer pero descienden las máximas se esperan chubascos en la Costa da Morte que a lo largo del día se trasladarán a todo

en Vigo nublado pero rozando los dieciocho grados Santiago cielos nublados in chubascos quince grados

Alcoa has llegado a un principio de acuerdo para vender un fondo suizo las fábricas de aluminio que tienen Asturias y Avilés el futuro dueño se compromete a mantener todos los puestos de trabajo al menos durante dos años Lara Capello

los trabajadores han abandonado ese encierro protagonizado ayer en la Delegación del Gobierno aunque su lucha no acaba aquí exigen al Gobierno que regule el precio de la energía cuanto antes es que parte capital se compromete a mantener los empleos y la actividad de las dos fábricas durante dos años pero a partir de ahí su continuidad dependería del precio de la electricidad Juan Carlos Corbacho es el presidente del comité de empresa en A Coruña

no seguiremos porque como como esto es a los valga final no Gallo un precio competitivo tenemos una una vida bastantes inmernada

la situación sigue siendo tensa porque Alcoa amenaza con Ferrari despedir a la plantilla si el comité no suscribe este acuerdo

estamos a Folger porque necesitamos más tiempo para poder atender correctamente o no esos pacientes o centro de atención do sistema sanitario debe ser sempre o paciente organización debe de tener como hizo a Atención Primaria

eso Sanidad republicanos implican esta protesta sólo de los médicos pero sí apoya las reivindicaciones por lo demás en crónica política En Marea está rota la dirección amenaza con expulsar a los ocho parlamentarios críticos que propone ningún candidato alternativo como senador autonómico el Concello de Marea les pide que abandonen sus actas por no asumir la propuesta oficial Ana seis unos o que proponemos EE

que cedan a su As actas o que respalden a decisión da Organización Si esto no es Espai Si insisten en no en Cuba