la candidata de Vox en la Comunidad Rocío Monasterio advierte ya de que tienen todo el verano por delante para ponerse de acuerdo no no entender que Ayuso no saldrá elegido en la primera votación es miércoles es diecinueve de junio y en medio de este proceso negociador la izquierda entiende que el PP ya ha hecho el primer gran guiño a Vox retirando las pancartas contra la violencia machista de las sedes de sus cuentas municipales olímpico español bitácoras carreteras de María Herrero hola

hasta siete obras distintas todas sin la documentación legal necesaria investiga el Juzgado de Instrucción número uno de Majadahonda y todas por decisión del Ayuntamiento de las Rozas la más importante la remodelación de las Matas ha costado once millones de euros no ha servido para nada porque en este barrio roce ño continúan sin soterrar el suministro eléctrico y telefónico once millones que se han abonado atención vendiendo parcelas públicas del área Rocinha del Cantizano Hinault usando el presupuesto el presupuesto municipal no podía ser utilizado por que esta obra no fue autorizada ni por el secretario general técnico ni por el interventor es más fue una obra rechazada porque incumple hasta en siete ocasiones la ley de contratos públicos su coste final salió por un veinte por ciento más que el inicial triturado así la obligación de cualquier administración pública de no superar el diez por ciento no hubo pleno para aprobar este gasto no se escuchó al interventor municipal y además la obra se hizo sin un presupuesto inicial los pagos han sido todos realizados pero