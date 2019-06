Las noticias de Catalunya, 07:50 (19/06/2019)

Voz 1 00:00 no esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche el que ya no piensa seguir esperando a en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q5 Advance por doscientos noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

Voz 0931 00:34 qué tal diez el del Prat del Llobregat en marcha desde a primera hora macro para el diu policial da Mossos Policía Nacional y Guardia Civil que mes Sadam

Voz 2 00:43 estará Laura Barroso Ángel Michel ducha nadas Curkovic al barridas han con BA Abrera contra un club de nacionalidad española que trafica han drogas sea contra policía comen salta a primera hora ida moment SATE secretas las actuaciones fins

Voz 0931 00:57 la onza Irán Pandev Fernanda que educativo hará Maté llamarse desde a primera hora del matí es de negras es digno de Junio Manuel Valls les queda prácticamente en su influencia al Ayuntamiento a Barcelona voy a explicará al sus planes inmediatas pesca Celestino Corbacho ayer visita Alcalá abandona samba han Ciutadans

Voz 2 01:20 Celestino Corbacho ser el fichaje estrella había participado a mitin al patrón ya asegura continuar a Coma Inda pandémica Ana recurra Good capota ni al Mena la Diputació la formación de Albert Rivera Treo Ferru Alfred Corbacho Bute están a favor la investidura de Ada Colau

Voz 3 01:38 es un político a Valois impartan USAL tras estarían Cantat ciudad que el portugués fe clase vas aportación municipalistas al no cerró municipal

Voz 2 01:49 Carlos Carrizo Sardá Korda que al problema embalse no es no mes al soporta colas sino que desde el principio nos ha consultado Cap de las Sebas decisión a las al primera pagada que matiz da exprés da la investidura Ada Colau han una rodada Prince al Ayuntamiento

Voz 0931 02:04 Valls a quedará han un grupo numero dos Rossi dos marcha de Colau hoy Collboni par forma mayorías

Voz 4 02:12 ya de las contradicción finalmente aquí no pase testimonial no par mantenernos course intactas sino parcelas políticas que han de café

Voz 0931 02:21 Ada Colau reivindica el feto a mantener la Alcaldía las primeras para exprés de aquella investidura tensa sobre total carrera Disa apta para ve rabudos Bosch precisamente Jordi Basté preguntaba si Amal que había pasado había pensado en algún momento ampliada

Voz 5 02:37 un equipo menor Ton aquí para casa se ha acordado es que pensábamos

Voz 0931 02:51 Indica finalmente ha sido no marcha pro que Kezman that Pozzi Luthi ya va esperada bastante Angeles seis Amnistía Internacional torna Gisela llevar tal Jordi a hablar bien que ya no calca Steering entra risas mientra aspirar las antenas Álvarez Luca así haber taca con mesa ya Argala tras ni la más dura es necesaria y proporcionada a Amnistía también critica Malgrat insistí la Fiscalía Sacchi posición ATAN contra la llena Gat Adama la Llibertat han al comunicada la situación en torno a para al Parlamento Europeo la prensa ahí su renuncia que recorran al Tribunal de la Unión Europea las Eva su expansión eurodiputados test la democracia europeas afrontan que esta cuestión Testa credibilidad asegura ya espera al Tribunal pronunció estabilidad alcanzada constituida la Cambra la Fiscalía ahora Oriol Pujol recordará el Aris cada pena anda la Genaralitat de Iván de la pasó Durán Adriática las ya ya estaba en contra

Voz 6 04:04 al Ministerio publica tribus aisladas dio al Fed calco al ex president Pujol a la voluntad de la Administración que pase a la pasó al Artemis Pussy Pla la más dura de Grao han Cuberta y una falta de respecto a la resolución judicial

Voz 0931 04:20 la salida turnaron

Voz 7 04:22 con más túneles para ellas

Voz 8 04:25 tú bayonetas y baterías tendría Jusep en una de las bandas Padilla depuradoras contaminación

Voz 9 04:39 no

Voz 10 04:40 Acula patas no es una papal

Voz 9 04:42 era

Voz 14 05:55 que KAS al pronóstico a Kurt dar Mini es naftas

Voz 0931 06:00 la diferencia entre la vida o la primera casa Catalunya las abona tot la estática Salvat aún llevada tren Times Susana Ruiz

Voz 0244 06:07 al pasión tenía fallada dado los dos matrículas balcón hipertensión pulmonar afectación que invadían su de un trasplante también se las llevan sustituirlos por dos artificiales al sistema implantadas conecta una consola externa hay restablece álbum San lucha activo escaló y por eso me atrás al trasplanta amén

Voz 14 06:27 el paciente se vaya a casa que sus órganos vitales se recuperen sus riñones huir dados Gosling destinos muy sus pulmones y que coma por sí mismo físicamente se enfrente al trasplante en las mejores condiciones

Voz 0244 06:40 les es Daniel Ortiz siglos ya en la implantación

Voz 0931 06:44 de Cataluña bella Lauda estas y seis mil personas han no mes al dan dos mil la impasibilidad que éstas no es una cuarta parte han hasta exactas Clara López

Voz 15 06:54 Aragón Comissió Catalana de Ayuda al Refugiado numerosas Doug hasta cada solicitud al dos mil de Bastad Bud sex adaptadas la ONG dan un sí a las dificultad para el acceso al sistema Basile un sistema que es la coordinadora del área de incidencia de la Organizació Pascal art as trova desborda

Voz 16 07:12 ahora me tesis t'aime de aire veas en mil solicitudes Hilal espera perdieron no usa corbata que esta situación sin que Sáez de Reus ya estén Parrondo once personas que Ankara están esperan alguna respuesta no

Voz 15 07:31 la O'Neill yerra clama que es metí turno para als evolución San calen

Voz 0931 07:36 ya tan sólo las gradas que explica voy a que esta redacción es da la mitad de los mossos y policías locales Kasan suicida en la última década estaban Ana Audi Cano sabía ATTAC que tiene sin algún programa información han apuntado al prime proclama es la estigma Ángel Gómez presidenta la subsidio para la integración laboral de los Mossos han discapacidad pudo materias doce

Voz 17 07:54 nada pudo perder en los financió por la que se etiquetar me da al tienen psicológicas no

Voz 0931 08:02 Most da dos policías callan sí tengan problemas ya se dedica a Toni Castejón portavoz del Sindicat no en solitario al Mossos fe Paul a explica que queda Motta Féin hace a nivel de la Administración

Voz 18 08:15 yo no lo mitad Marcel Cushman su altísima Féin hace unos fans seguirán igual daba

Voz 0931 08:24 tres mil mossos y policías locales casan suicida desde dos mil van armada Foc son Jordi Carlo Ancelotti apartar es Dina hubiera uso Barcelona también de Tarragona Lleida Girona a la máxima esta veinticinco treinta Krause rauda Cataluña algún susto a la costa nos arribados veinticinco aupado a Lleida las máximas que pasarán a dos treinta también la Forta áreas dentro porque vuelven a partir de la final ascienda a base de sino volcán Madrid jazz artificio la selva Victorio la final

Voz 11 08:57 finas va Kansas tan llevarte en pasa también

