Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (19/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Juan más grande

Voz 1217 00:09 buenos días

Voz 2 00:11 el auto te ofrece el tiempo

Voz 1217 00:14 son buenos temperaturas hoy ligeramente más altas en general más altas todavía en particular en Alicante ahora entre dieciocho y veinte grados en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante

Voz 0966 00:45 diez por ciento de paro a final de legislatura sería un objetivo muy importante y que al mismo tiempo hubiera un espacio de convergencia de rentas como mínimo elevando nuestra renta en relación a la media nacional ya los bebido

Voz 1217 00:59 diez por ciento de paro al final de la legislatura fue uno de los compromisos del presidente ayer en una edición de los Encuentros ser también insistió en que es necesario cambiar el modelo económico mientras el Gobierno central tira de las orejas a la Generalitat ya amenaza por diferencias de criterio con dejarnos sin FLA sin ese dinero prestado que intenta compensar ya saben el problema que tenemos porque no recibimos la financiación del Estado que nos corresponde y con el fondo de foto de la crítica de la oposición hacia un Consell con más carteras que dicen que gasta demasiado Ana Talens buenos días

Voz 0141 01:30 buenos días Juan pero Ximo Puig dijo que no a las críticas recibidas por el diseño de su Ejecutivo con dos consellerías nuevas y más altos cargos Puig responde que son necesarios para ejercer el autogobierno afirma que la Comunitat va a tener dos cargos públicos y medio por cada cien mil habitantes el gasto será de unos diez millones para conseguir que gestionan más de veinte mil

Voz 1217 01:48 y lo que apuntaba en portada qué pasa con lo del

Voz 0141 01:51 claro pues que el Ministerio de Hacienda le ha reclamado a la Generalitat que aclare que explique su gasto farmacéutico el Ministerio tiene dudas que de no quedar aclaradas podrían condicionar la llegada del dinero del FLA extraordinario este verano que dice el Consell pues que todo quedará aclarado en breve y que todo se resume en discrepancias técnicas

Voz 5 02:11 Pepe por su parte insiste en que estamos ante la muestra de la mala gestión del conseller a quién los suyos sacan los colores

Voz 7 02:48 Juan Ríos Juan miras buena habrás es vista Strauss extensa menos porque desde la primera para la final última siempre estaré al tengo costal sempre este agua látigo a llengua Generalitat valenciana

Voz 5 03:03 tacha una fe

Voz 8 03:07 su segunda misión no

Voz 5 03:10 lugar

Voz 5 03:25 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 1217 03:29 desde el PP El hasta ahora presidente provincial del partido en Alicante José Ciscar anunciaba ayer por sorpresa en la reunión del Comité Ejecutivo de su formación que ese va Le sustituirá el actual alcalde de Torrevieja y secretario general provincial Eduardo Dolón una decisión pactada con las direcciones nacional y regional del partido para que su salida no afecte a la estabilidad del PP

Voz 0141 03:49 la jefa de los populares la presidenta Isabel Bonig alababa Ciscar subrayaba que frente al conservadurismo del PS prevé que se mantenga estático sin cambios está la renovación de su partido el popular coro

Voz 10 03:59 si me permiten sólo queda Ximo Puig que es el más veterano en política yo ya he dicho que igual no descarta presentarse a un tercer mandato

Voz 5 04:08 es que precisamente en la cita de Ximo Puig con la SER en los encuentros ser no cerró la puerta a presentarse como candidato eso a un tercer mandato

Voz 0141 04:15 dijo que es pronto todavía para hablar de eso y que tomará la decisión a su debido tiempo

Voz 0966 04:19 a día de hoy ya le digo que no hay una decisión tomada esa decisión la tomaré cuando corresponda pensando en el interés general de diversas John se tomará en el momento oportuno

Voz 0286 04:31 millar de invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán particularmente no creo mucho en aquello de que rectificar es de sabios prefiero que se equivoca menos y por tanto no tiene que rectificar chivo Puche equivocó en su día asegurando que no repetiría como secretaria general del PSPV como candidato a la Generalitat ayer aquí en la SER rectificó dejó claro que su futuro político lo decidirá él en el momento que considere oportuno sus rivales los internos y los externos tienen derecho a recriminar lo pero también es cierto que Ximo Puig evita así pasarse toda una legislatura con todos pendientes más de su sucesión que de su gestión

Voz 12 05:35 tiene acidez que es firme en un propósito que no se doblega

Voz 5 05:39 que no se rinde

Voz 1217 07:02 decisión polémica la de la dirección de la Universidad de Alicante hoy se va a reunir por aquello de que va a borrar una de una investigación el nombre del Secretario del juicio un alférez franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández Radio Alicante Elena Escudero buenos días

Voz 1271 07:16 buenos días Juan el hijo de Antonio Luis Baena tocona ha pedido eliminar los datos personales de su padre y que aparecen en varios artículos de Internet escritos por un catedrático de Literatura Española de esta universidad se ampara en la Ley de Protección de Datos y el reglamento europeo y además amenaza con iniciar un procedimiento judicial en caso contrario Baena tocona participó en uno de los consejos de guerra que acabaron condenando a muerte al poeta oriolano aunque luego superase conmutara por treinta años de cárcel la universidad ha tomado esta medida de manera cautelar hasta que tomen una decisión definitiva

Voz 16 07:51 ente

Voz 9 07:53 sí bueno escuchar algo interesante que te ayuden tú diaria

Voz 0419 07:57 sabría distinguir una cereza de una picota del Jerte las picotas son de color rojo oscuro hoy suelen ser más pequeñas que las certezas comunes en general las cerezas tienen pocas calorías y mucha fibra que las convierte en deportivas destacan por tener FLA abonó hoy de es que es un potente antioxidante que retrasa el envejecimiento

Voz 5 08:15 bueno ser diferente

Voz 16 08:17 entre

Voz 18 09:08 hoy por hoy

Voz 5 09:11 mitad valenciana hoy por hoy valenciana