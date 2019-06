Escucha las noticias de las 08:00 (19/06/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días casi a la vez que la Comisión Europea reclamaba un esfuerzo extra a todos los países de la Unión para afrontar la crisis climática aquí en la capital de España el nuevo alcalde anunciaba que paraliza Madrid Central hasta un compañero de partido del PP El Comisario de Energía y Cambio Climático Miguel Arias Cañete recordaba que si las ciudades no cumplen con sus compromisos de reducción de la contaminación serán sanción

la Comisión de Al su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tenían que poner en marcha ir respecto de aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de infracción pertinente

quién esa lista de ciudades incumplidoras que Cañete no mencionó estaba Madrid hasta que se aprobó Madrid Central de modo y manera que si la paralización se convierte en definitiva el Ayuntamiento estará obligado a presentar un nuevo plan que garantice que la capital está por debajo de los niveles de polución que reclamaba una directiva europea que es del año dos mil diez lo llamarán como Kieran será de una manera o de otra pero España ha suscrito los acuerdos del clima y el Ayuntamiento tendrá que cumplir o además de en salud lo vamos a pagar no sólo los madrileños todos los españoles de nuestro bolsillo en forma de la multa europea correspondiente mientras mientras crece el escándalo por el secretismo del pacto PP Vox para los ayuntamientos de toda España pero que tendrá ese pacto que Espinosa de los Monteros amenaza con publicarlo sino les dan concejalías

porque no lo publican que tendrá Pepa Bueno

sí sí la izquierda y los nacionalistas de Geroa Bai no se pusieron anoche de acuerdo en quién va a presidir esa cámara la Cámara Navarra ni tampoco en si Bildu se tiene que sentar en la mesa del Parlamento o iban a volver a reunirse Ramón alzó Reed Partido Socialista Navarro Unai igual de Geroa Bai

nosotros hemos dicho que pero hay puede presidir perfectamente en la presidencia del Parlamento de Navarra las discrepancias son para que la mesa sea representativa de una mayoría parlamentaria porque la mayoría del Gobierno que se proyecta no es equivalente a la mayoría parlamentaria es menor

y en los deportes a la selección española solo le vale esta tarde la victoria para no quedar fuera del Europeo Sub Veintiuno

nuboso en circunstancias y a veces pues no sale como lo quiere y en ese sentido pues eh tenemos que revertir la situación tenemos que ganar dos partidos que nos quedan y en ello estamos trabajando para para que así sea también de este grupo se disputa hoy

y nos queda el tiempo Jordi Carbó o la de no

Voz 0978

05:08

qué podríamos calificarla de lujo no porque en las fechas que estamos ya Sevilla habitual el calor sofocante incluso que llevará a muchos días pero de momento un poco como ya pasó el año pasado no se prevén temperaturas muy altas en el conjunto del país como mínimo en lo que queda de semana así que a principios de la semana que viene el calor podía ser ya muy contundente cerca del Mediterráneo pero que muchos días de aumento de hoy destacamos que a esta hora hace incluso un poco de fresco y no sólo en el interior durante la tarde calor pero moderado se ayer se superaban con facilidad los treinta y cinco grados en el Valle del Ebro hoy serán un poco más bajas pero igualmente con calor mucho sol nubes en puntos costeros alternando con sol sólo esperamos chubascos en las Rías Baixas también durante la tarde en las montañas del centro y norte de la península