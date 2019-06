Voz 1275

la encuentro las conversaciones con Vox avanzan en un marco razonable pero no revelar de qué están hablando si el PP va a dar concejalías a la extrema derecha como según Iván Espinosa de los Monteros refleja su acuerdo un pacto que no ha sido publicado que ahora Vox amada con aunque desde Génova Cuca Gamarra ya ha dicho públicamente que sí que ese acuerdo contempla concejalías para la ultraderecha la ex alcaldesa Manuela Carmena nos decía ayer en La Ser en la primera entrevista que concede tras dejar el cargo que nos entiende que no haya transparencia realmente me quedé sorprendida ayer cuando llegue a nuestro alcalde no dar información sobre pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha fuentes del PP madrileño aseguran a la SER que lo máximo que les pueden ofrecer son segundos puestos en las concejalías que han quedado bajo su poder The Vox aplaude de momento la decisión del PP de retirar de las juntas de distrito donde gobiernan las pancartas contra la violencia machista y también las de bienvenida a los refugiados que se habían colocado bajo el mandato de Carmena pancartas que si se mantienen en los distritos que gobierna ciudadanos desde Mas Madrid Rita Maestre critica esta decisión en la sala