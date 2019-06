Voz 1413

00:37

es normal que para cualquier acuerdo no todo se publicita de inmediato porque es que sino los acuerdos no salen ahora bien una cosa es que no se publicita de inmediato y otra cosa es que ahora uno amenace como si fuera una como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro le diga oye que si te pones tonto conmigo Vox diciendo el Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro mi preguntarles a Vox Dei preguntas al Partido Popular oiga ustedes que han pactado para que ahora les amenacen