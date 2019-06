Las noticias de Castilla y León, 10:03 (19/06/2019)

Voz 0603

00:05

se lo venimos contando el salmantino Luis Fuentes será el presidente de las Cortes de Castilla y León al menos así se confirma desde Madrid será la propuesta que se presentará el viernes en el pleno constitutivo del Parlamento autonómico de la Mesa de las Cortes un avance más en la negociación PP Ciudadanos para la gobernabilidad de Castilla y León que llega desde Madrid lo que para algunos es un ninguneo más a la comunidad autónoma no hay que olvidar que Luis Fuentes apoyo desde el minuto uno a la ex del PP Silvia Clemente en el proceso de primarias de C's a la Presidencia de la Junta y que ganó el otro candidato Francisco Igea mientras tanto continúan los contactos que no las reuniones oficiales entre PP y Ciudadanos en esa comisión negociadora para la gobernabilidad de Castilla y León pero además hoy en León se presentará el detalle del dispositivo contra incendios que este verano va a estar operativo en Castilla y León a lo largo de la campaña que se va a iniciar el próximo uno de julio lo confirmaba al consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones Juan Carlos Suárez Quiñones