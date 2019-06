Las noticias de Navarra, 10:03 (19/06/2019)

Voz 2

00:19

eso ya que continúan atascadas en receso cuando queda prácticamente menos de una hora para que comience esta sesión constitutiva del Parlamento que debe elegir obligatoriamente ahí no hay escapatoria tanto la presidencia como las dos vicepresidencias y las dos secretarías se atasca porque Geroa Bai continúa empeñado en que esté Euskalherria Bildu en esa mesa en esos tres puestos que podrían lograr esta mayoría a veintitrés en la que no está sentada en la mesa de momento la mesa de negociación Euskalherria Bildu el PSN está dispuesto a buscar fórmulas que garanticen la pluralidad incluso hablando de una posible ampliación de la mesa a futuro no obstante como decimos continúan atascados han dado un receso eso sí sabemos ya que el candidato a ser presidente del Parlamento si fuera en este caso a adelante este acuerdo sería una igual de el parlamentario y presidente del napalm Buru Batzar del PNV si no hay acuerdo a mayoría veintitrés Navarra Suma lograría previsiblemente tanto la presidencia como la mayoría de la Cámara con la presidencia y la secretaría