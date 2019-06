Las noticias de Castilla y León, 11:03 (19/06/2019)

no

Voz 4

00:24

lo reconozca también el la categoría que tenemos porque los hoy en día redes a un enfermero médico las penas son mucho mayores que las nuestras ahora mismo si nosotros nos golpea eso o lo que sea la la pena es mínima es una lesión como dice no estamos considerados como si fuéramos personal sanitario como pues un médico una enfermera que sabes que un médico una enfermera las penas son mucho mayores nosotros lo que exigimos que se conozca también esta categoría profesional que no se igual agarrarnos a nosotros que a uno que pasa por la calle que eso es fundamentalmente el Etura con conciencia un poco de la labor que les empeñamos quizás este tipo de agresiones no se repetiría a menudo como están produciendo