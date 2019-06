Las noticias de Galicia, 11:03 (19/06/2019)

Vimos que afectan a setecientos facultativos y que es están cumpliendo al cien por cien la Consellería de Sanidade cifra en algo más del veintiuno por ciento el seguimiento de la huelga de médicos de Atención Primaria el Sergas aprovecha además para afirmar que casi el setenta por ciento de las acciones a corto plazo del nuevo Plan de Atención Primaria están funcionando como el Plan de Equipamientos la OPE de dos mil diecinueve con quinientos veintiocho plazas específicas en Atención Primaria o el contrato de continuidad esta tarde a las tres Falco hay representantes de los trabajadores se reúnen en Madrid tras el principio de acuerdo con el fondo suizo parte del capital para la venta de las fábricas de A Coruña hay Avilés será una convocatoria en el marco de seguimiento del ERE mañana la que se reúne es la Mesa Estatal de seguimiento donde tienen que concretarse las negociaciones y Feijóo presidía esta mañana en Vigo la presentación del nuevo coche que producirá en PSA Citroën Feijóo no se vio con Abel Caballero pero tras el batacazo electoral parece que ahora el presidente copia el discurso del alcalde

Vigo está demostrando una vez más que una de las fábricas máis importantes del Grupo PSA a nivel mundial que Vigo es una de las ciudades más importantes do mundo lo que se refiere a construcción de automóviles

ya no son sólo luces de Navidad con En Marea en pleno trance de desaparición la diputada en el Congreso Yolanda Díaz apuesta por intentar de nuevo la confluencia para derrotar a Feijóo son declaraciones a Los desayunos de Televisión Española

Voz 2

01:33

después de del batacazo que se ha llevado el Partido Popular en Galicia desde luego tenemos el enorme reto de gobernar co gobernar la Xunta de Galicia no yo creo que de verdad en las cuestiones internas me interesan poco creo que aprendamos de los errores y pongámonos a trabajar