en su ojea el magistrado Manuel García Castellón titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que reducen cincuenta mil euros la fianza impuesta a Ignacio González por sus imputaciones en el caso Lezo González tuvo que depositar hace más de dos años doscientos mil euros en concepto de fianza para salir así en libertad de la cárcel de Soto del Real ahora tras la colaboración de González con la justicia tras confirmarse mes tras mes que el ex presidente madrileño cumple con sus obligaciones de investigado la Audiencia Nacional ha reducido esa fianza en cincuenta mil euros

Voz 2

01:15

de hoy no sabemos qué centros escolares vamos a poder solicitar si va a haber nuevas aulas le porque evidentemente en las que hay no son suficientes si vamos a poder visitar los centros íbamos a poder conocerlos desde luego para el alumnado conté a en la Comunidad de Madrid no existe libertad de elección nuestros hijos e hijas parece ser