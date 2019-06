Escucha las noticias de las 12:00 (19/06/2019)

Manuel Valls ha tenido palabras muy duras contra ciudadanos los ha acusado de no tener una estrategia para unir el constitucionalismo sino una política peligrosa que busca el cuanto peor mejor Balza ha vuelto a defender el apoyo a Colau dice que no acepta lecciones de nada

yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo ni en Francia ni aquí soy coherente lo demostró una vez más el Sabero recordando que en España no hay presos políticos ni exiliados en el pleno

dice que no rompió con Ciudadanos después de las elecciones andaluzas por su compromiso con Barcelona Valls asegura que se va a quedar en el Ayuntamiento que no va a impulsar un nuevo partido político pero deja la puerta abierta a participar en iniciativas que ya están creando que buscan resolver

Voz 0846

05:03

el tiempo no ayuda mañana de batas blancas y de paraguas aquí delante del edificio principal de la Xunta de Galicia en Santiago donde se concentran los médicos de Atención Primaria de Galicia a los que no están en servicios mínimos en esta jornada de huelga convocada por la Asamblea de Areas Sanitarias de Galicia son sólo los médicos los que secundan esta protesta setecientos de ellos como decíamos están en servicios mínimos reclaman más medios pero sobre todo más tiempo para sus pacientes una protesta que no se entiende desde la Administración donde aseguran que ya está en marcha un plan de atención primaria eh que va a darles más equipamiento a los centros de salud y tiene una oferta pública de empleo de más de quinientos puestos de trabajo pero dicen los médicos que no se trata de crear plazas sino de pagar las bien y por eso se van los médicos una protesta que va a arrancar ahora desde este difícil central de la Xunta a un par de kilómetros donde se encuentra la central de la Conselleria de San