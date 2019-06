Escucha las noticias de las 13:00 (19/06/2019)

no creo que haya sido sólo las razones de salud por las que se le ha puesto en libertad hoy ha triunfado Lajusticia el propio Ternera ha relatado que llevaba una sonda desde hace dos semanas que ha perdido ocho kilos en su en los últimos meses por esta enfermedad también la defensa argumentado que Ternera ha sido el artífice de la paz y la para la disolución del

Voz 1775

02:01

esa es la principal conclusión del informe de la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales un informe que pide que se amplíen las sanciones para que lleguen al propio príncipe heredero ya su fortuna personal hasta que pueda demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad El texto añade que la muerte de casó Guy fue en realidad una ejecución deliberada premeditada por la que Arabia Saudí debe responder ante el derecho internacional y pide que se suspenda también el juicio sobre los once sospechosos detenidos porque hay peligro de que se malinterprete la justicia de momento no hay reacciones desde Riad pese a que les mandaron el informe antes de su