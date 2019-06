Las noticias de Asturias, 16:02 (19/06/2019)

Voz 1315

00:08

esta Nacional Juan Jesús Yubero ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para informar de la investigación sobre la muerte violenta de David Carnaval que fue agredido en la madrugada del martes once de junio en las fiestas del barrio ovetense de la Florida las diligencias apuntan aún homicidio y se ensañamiento la calificación policial sobre los hechos es de delito contra las personas Herranz ha confirmado que son tres los jóvenes asturianos detenidos dos de dieciocho y uno de diecinueve años que se presentaron el lunes con su abogado en dependencias policiales y que esta mañana pasan a disposición judicial según el comisario la víctima los presuntos agresores no se conocían por lo que ha sido un encuentro casual ha dicho que fue agredido Hinault apaleado un concepto que cree indeterminado y que da la sensación que fue una paliza y un ensañamiento dice que no lo fue y un conductor de taxi sin licencia municipal ha arrojado un resultado positivo en cocaína y hachís tras colisionar contra dos vehículos estacionados en la avenida de Pablo Iglesias en Gijón quedando parcialmente apoyado con dos ruedas sobre ellos los hechos ocurrieron esta madrugada a las dos de la mañana cuando una patrulla de la Policía Local intervino en la avenida de Pablo Iglesias con un taxi que había colisionado con dos vehículos el conductor una vez identificado fue sometido a la realización de las pruebas reglamentarias en alcohol y drogas arrojando un resultado positivo en cocaína y hachís además el conductor carecía de licencia municipal para conducir taxis el vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal y se cursaron las denuncias por conducir con presencia de drogas por no mantener la atención en la conducción por de tenencia de drogas y por carecer de permiso municipal de conductor de auto taxi según manifestó a los agentes sabía despistado por mirar una tablet mientras conducía