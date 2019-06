Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:02 (19/06/2019)

valenciana la subida del Salario Mínimo Interprofesional en la Comunitat beneficia sobre todo a las mujeres y los jóvenes de entre dieciséis y treinta y dos años esta es una de las conclusiones del informe sobre el impacto del Salario Mínimo Interprofesional que ha hecho Comisiones Obreras su secretario de Acción Sindical Daniel Patiño dice que es la subida más importante de la historia concretamente se ha incrementado este año un veintidós coma tres por ciento pero el problema es que esta subida no se ve reflejada en los salarios por trampas que a veces realizan algunas patronales para compensar y absorber ciertos complementos salariales

se está utilizando de una forma tramposa por parte de algunas patronales para compensar y absorber de tal forma que la subida no se ve reflejada en los salarios de las personas lo que hemos lanzado una campaña tanto de información como una actuación ante Inspección de Trabajo y ante ante los juzgados para que esa subidos se vean reflejados no podemos utilizar mecanismos como un complemento retributivo X de lo absorben para poder subir el salario con lo cual tú al final o estás cobrando lo mismo estas cobrando menos

Voz 0808

01:07

la Unesco ha declarado esta mañana en París el Alto Turia del Valle del Cabriel Reservas de la Biosfera hasta ahora la Comunidad de Murcia eran las únicas autonomías de todo el país que no tenían ningún paraje declarado las organizaciones ecologistas consideran positiva esta declaración pero piden mayor protección real de estos espacios naturales el coordinador de campañas de Ecologistas en Acción ha señalado en un comunicado que el problema no radica en la declaración de nuevos espacios sino en la protección de los ya existentes en cuanto al tiempo mañana intervalos nubosos y no se descarta algún chubasco aislado