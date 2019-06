Escucha las noticias de las 17:00 (19/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias ha terminado ya la rueda de prensa en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas donde se ha hecho oficial el relevo al frente de la selección española Esther Bazán si el sustituto de Luis Enrique

Voz 1454 00:15 segundo Robert Moreno hayan vuelto a alabar el trabajo del técnico asturiano también ha definido sus próximos objetivos Antón Meana hasta allí buenas tardes de nuevo

Voz 0231 00:24 qué tal buenas tardes quiere seguir la misma línea de trabajo y confía mucho en este grupo de futbolistas dice la Federación Española de Fútbol que ha sido el único candidato para el recambio de Luis Enrique no quiere desvelar Rubiales el motivo personal por el que Luis Enrique deja la selección Ésta ha sido la respuesta de Rubén Moreno cuando la Cadena SER le ha preguntado por su falta de experiencia en los banquillos evidentemente como he dicho al porque como he dicho al principio lo que va a Marta

Voz 1 00:47 claro que esa experiencia o no sea importante lo ves los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el hacemos un buen papel y la ganamos nadie se va a acordar si yo tenía de más a menos experiencia en este modelo

Voz 0231 01:00 la próxima contracción será en septiembre dos partidos el día cinco en Rumanía el día ocho contra Islas Feroe en Gijón

Voz 1454 01:07 nuevo llamamiento a la denuncia ya no bajar la guardia de las víctimas de violencia machista de su entorno lo ha hecho la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del poder judicial en un discurso institucional justo cuando la cifra de mujeres asesinadas ha llegado a las mil desde que se tienen registros

Voz 2 01:23 yo también dirigirme a todas las mujeres que sufren violencia y a sus familias para recordarles que no están solas hemos avanzado mucho y no podemos dar ni un solo paso atrás no vamos a bajar la guardia en ningún momento debemos esperanza las víctimas deben tener esperanza

Voz 1454 01:42 el cabeza de lista de Navarra Suma hay presidente de UPN lanza una advertencia después de la elección a medio día de la Mesa del Parlamento foral en la que tiene presencia EH Bildu que evidencia según él un acuerdo con el PSN

Voz 0552 01:55 que nosotros obviamente no podemos dar el apoyo a una formación política un presidente que es capaz de pactar con los amigos de Dios un ternera eso no lo hemos hecho nunca nos parece inmoral no lo vamos a hacer en el futuro por lo tanto obviamente esto es así ya lo dijimos mantenemos la palabra dada nosotros y mantenemos apalabrados

Voz 1454 02:17 el hielo marino en la Antártida durante el mes de mayo fue el más bajo en el registro histórico que se hace por satélite desde el año mil novecientos setenta y nueve hay una media de ocho con ocho millones de kilómetros cuadrados lo que supone un trece por ciento menos respecto al promedio de periodo de referencia entre el año mil novecientos ochenta y uno dos mil diez la nota la deportiva de la tarde la hemos contado el inicio de de el boletín informativo la marcha de Luis Enrique pero hay otros titulares más Toni López buenas