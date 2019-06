el Gobierno central rechaza la retirada de las pancartas contra la violencia machista en los edificios municipales ayer el nuevo equipo del PP en el Ayuntamiento de Madrid ordenó retirar esas pancartas de los distritos alegando que no cumplen con la legalidad la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones Isabel Cela

Voz 2

00:20

tenemos que seguir luchando y por lo tanto rechazamos absolutamente lo que significa el perder pie el perder intensidad el perder recursos en lo que es la lucha contra la violencia de género no con la intrafamiliar no con la Domecq contra la doméstica lucha contra la violencia de género que no es otra cosa sino el asesinato eh de una mujer por parte de un nombre aprovechando la debilidad de ésta