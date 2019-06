La Rioja se prepara hacer frente al calor

efectivamente cada año del verano afortunadamente viene hay bueno en esta ocasión pues ha coincidido con unos días de más calor aunque baja la temperatura en los próximos pero bueno no es no está mal recordar todos los años que el verano es un momento en que tenemos que disfrutar tenemos que vivir seguridad

bueno pues son pocos repetimos el modelo de todos los años que no por repetir pues no deja de estar de actualidad el primero es tratar de bueno pues expresaron poquito que tenemos un Plan de Prevención de los efectos del exceso de calor con un sistema de previsión y que además eso supone la puesta en marcha y activación de distintos recursos para tratar de proteger y ayudar a que se proteja a las personas más vulnerables sobre todo personas mayores enfermos crónicos etcétera El segundo eje ese las los consejos de prevención que son los propios de la campaña vive con salud consejos de alimentación de ejercicio físico en definitiva de todo un conjunto de actividades que en el verano algunas son propias y otras son de todo el año pero que en verano pues es importante tenerlas especialmente en cuenta para proteger nuestra salud apropiado tercero también pues es el eje dedicado a las aguas de uso recreativo en verano pues es una etapa propia para ello vamos en las piscinas a las zonas de baño natural como el pantano González Lacasa ir bueno pues desde la dirección en el consumo Nos preocupamos al igual que los titulares de esas instalaciones porque ese agua ese uso recreativo de agua sea con seguridad

los principales consejos que tienen para ello trabajos de promoción de la salud y lo que tratamos es evitar los efectos del calor del Sol en las en las personas entonces en este colectivo hemos incidido mucho en el tema de la alimentación en cómo alimentarnos en en el cambio de aunque tenemos que consumir de todos los productos como bien decíamos en la cama en la campaña de come variado sí que la elaboración debe ser más en tipo ensaladas ID otros formatos más más fríos no gazpacho siempre teniendo en cuenta que hay que aumentar aún más si cabe el consumo de frutas y de verduras que nos van a aportar agua otro aspecto muy importante es la hidratación hidratación para todos los colectivos siempre es importante pero Oprah es más tenemos que intensificar la también los deportistas la gente que hacer ejercicio físico las personas mayores que no tienen la sensación de ser como la tenemos nosotros hay que incidir en ellos en que beban agua aunque no tengan sed este es el mensaje principal que les estamos después tenemos el también nuestro mensaje que es el de la conservación de los alimentos el conservarlo siempre en frigorífico para evitar las pequeñas son los pequeños brotes de infecciones alimentarias porque los productos como todos sabemos estar expuestos al al calor pues son predecesores luego otro tema importante que tenemos es el de la protección solar es la protección de utilizar cremas siempre de de protección media alta independientemente del tipo de piel el uso de la te ropa adecuada para esta época del año eh vestir los con ropa hasta esperable es la cabeza es muy importante utilizar protegerse la cabeza con viseras con gorros con otro de los aspectos que tratamos es sobre todo en las personas con las personas mayores que ya llegan a enfermos crónicos tener mucho cuidado con las medicaciones porque suelen tener prescritas varias medicaciones muchas de ellas pueden ser fotos sensibles al sol entonces esto tienen que buscar la información y la recomendación en sus médicos de de familia