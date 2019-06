los activistas LGTB y advierten que no permitirán retrocesos en los derechos del colectivo en Madrid hoy se han presentado las fiestas del Orgullo con la sombra del acuerdo de PP y Ciudadanos con la extrema derecha en la capital escuchamos a la diputada socialista y activista Carla Antonelli a la vice alcaldesa Begoña Villacís

no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni debajo de las piedras todos

cuando cabe en el orgullo el orgullo lo que reivindican es la amplitud y el orgullo no que no reivindica son los sectarismos y la exclusión

este año Ciudadanos no irá en una de las carrozas del desfile como ha ocurrido otros años porque esta vez no ha cedido a firmar el contrato con la organización un contrato que implica asumir las reivindicaciones del colectivo LGTB y en esta ocasión en la formación naranja ha optado por no firmarlo en una hora los trabajadores y familiares de los ancianos que viven en la residencia de mayores Parque de Los Frailes el Leganés se van a concentrar ante las puertas del centro protestan por la falta de personal y de medios la empresa que gestiona la residencia propiedad de la Comunidad de Madrid es hará Alia su dueño es José Luis Ulibarri imputado por prevaricación en el caso Gürtel detenido y encarcelado por el caso enredaderas y que desde diciembre se encuentra en libertad con cargos Carmen López tiene allí a su madre