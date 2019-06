Las noticias de Andalucía, 18:03 (19/06/2019)

los empresarios sevillanos junto a sindicatos y colegios profesionales están promoviendo una plataforma civil para exigir un mejor trato de las administraciones a la provincia de Sevilla porque entienden que tras la crisis y cuatro años de recuperación en Sevilla siguen sin llegar inversiones para proyectos fundamentales como los túneles de la ese cuarenta el Metro o la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto Miguel Rus ex presidente de los empresarios sevillanos

Voz 3

01:20

tenemos una Sevilla una provincia competitiva tenía necesitamos esas inversiones estratégicas que no atraigan inversión que nosotros pagamos industrial ambas empresas más riqueza empleo y creo que ya no podemos esperar más ya no podemos estar más porque estamos perdiendo Rankin y estamos perdiendo poniendo en riesgo nuestro futuro de nuestras empresas de nuestros jóvenes que que la mayoría se tiene que fuera de aproximadamente