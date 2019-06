Escucha las noticias de las 02:00 (20/06/2019)

Voz 0268

00:00

son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias hay daba buenas noches buenas noches negociaciones de madrugada en las Islas Baleares las conversaciones para un continúan a esta hora sin acuerdo después de un día largo con mesas a dos a tres bandas no hay punto de encuentro entre los socialistas en Baleares Més per Mallorca para el Ejecutivo el PSOE quiere cerrar ya los cargos del futuro gobierno pero mes quiere margen para negociar quiere más peso y no tiene tanta prisa por cerrar las conversaciones el tiempo corre porque aún no hay acuerdo en ningún aspecto y el Parlament se constituye en sólo unas horas a las diez de la mañana Radio Mallorca Peter tierno colles