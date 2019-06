Escucha las noticias de las 05:00 (20/06/2019)

Gallardo pide para su partido más visibilidad y más peso en el nuevo Gobierno autonómico el de Baleares no será el único Parlamento que se constituya hoy también lo harán los de Aragón Cantabria y La Rioja de los tribunales en Madrid Luis Bárcenas el ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declararan hoy como testigos en el juicio del borrado de los ordenadores del extesorero del PP donde Bárcenas asegura que guardaba datos sobre el supuesto dinero negro del partido Miguel Ángel Campos

Voz 1552

01:07

sesión decisiva en este juicio al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas el ex tesorero del PP comparecerá como testigo en este procedimiento del sentido de su declaración depende el futuro de la Causa si se ratifica en que sus ordenadores destruidos por el PP guardaban información clave sobre la caja B el caso puede ser considerado de interés público y por tanto sería más difícil aplicar la doctrina Botín y archivar la causa ante la ausencia de acusación por parte del perjudicado y de la Fiscalía si Bárcenas sedes dice y afirma ahora que en los ordenadores no guardaba nada de interés el caso está abocado al archivo además de Bárcenas declararán hoy otros cinco testigos entre ellos la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal todos comparecerán después de que lo hagan los acusados de destruir los dispositivos informáticos donde según Bárcenas guardaba el grueso de la caja B en un documento Excel pruebas clave que han desaparecido para siempre en perjuicio de la causa por la contabilidad negra del Partido Popular que se sigue en la Audiencia Nacional hoy no podrán escuchar ni ver a Bárcenas ni a Cospedal ni al resto de testigos o acusados porque el juez Eduardo Muñoz Baena ha prohibido a los medios de comunicación grabar la sesión alineándose con el PP para proteger su imagen y su honor