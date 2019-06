Las noticias de Asturias, 06:50 (20/06/2019)

no podemos hacer que gane un Grand Slam pero sí que lo disfrutes realiza el mantenimiento de tu pechó con lubricantes total en tu servicio oficial entrará en el sorteo de tres viajes a Roland Garros y muchos regalos más consulta condiciones en mantenimiento de yo punto es servicio post venta Pellón de Motion

son las siete menos siete minutos de la mañana la juez ordena el ingreso en prisión de uno de los tres jóvenes detenidos por la muerte de David Carrascal agredido tras la verbena de La Florida la juez deja en libertad con cargos a los otros dos los detenidos dicen que hubo una sola patada el forense señala más golpes el jefe Superior de Policía de Asturias Jesús Herranz Yubero confirmó ayer que los tres jóvenes de dieciocho y diecinueve años se entregaron tras la muerte de la víctima acudieron a comisaría con un abogado y acompañados por la madre de uno de ellos Herranz Yubero no quiso utilizar el término paliza cree más exacto hablar de agresión eso es un concepto

todo un tanto indeterminado y yo diría que que no que fue agredido

el funeral por David Carragher se celebró ayer en Cudillero en Oviedo tuvo lugar ayer un minuto de silencio ante el Ayuntamiento y no se pierdan lo que ha dicho el alcalde Alfredo Castelli para él esto ha sido un accidente

el accidente estoy seguro que los chavales no querían llegar a ese final pero por desgracia el final fue trágico yo estoy seguro que estarán Pedrosa de haberlo hecho unas copas un poco de discusión y al final mira cómo con esto

Voz 9

04:27

