Las noticias de Cantabria, 06:50 (20/06/2019)

Voz 1046

00:19

la gente no vive en los pueblos o no porque es que qué bonito es el pueblo y todas estas cosas que se dicen desde la ciudad de bonito cuando el bonito pero cuando hay que trabajar pues igual a dejar el de extraer y cuando tienes que hacer una gestión y no puedes pues deja de serlo detrás gente seguirá en los nuevos pueblos Si hay gente que se ha ido volverá si tenemos una escuelas y tenemos la atención médica sin tenemos una carretera dignas y tenemos Internet