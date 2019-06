Las noticias de Aragón, 06:50 (20/06/2019)

hola qué tal muy buenos días en el Parlamento aragonés hoy se pone en marcha la décima legislatura el socialista Javier Sádaba presidir las Cortes y en esa Mesa del Parlamento habrá presencia de Podemos es el síntoma de que la suma que intenta Javier Lambán para lograr su investidura como presidente de Aragón va por buen camino mientras el PP les sigue pidiendo el par que abandone su acuerdo con el PSOE pero parece que ya llega tarde en el vodevil del Ayuntamiento de Huesca la popular Ana Alós no consiguió el apoyo de Ciudadanos y de Vox en su moción de censura para echar al socialista Luis Felipe visto lo visto a los ofrece ahora estabilidad al alcalde del PSOE en cuanto al tiempo chubascos en el Pirineo por la tarde descenso de las temperaturas máximas David Marqueta buenos días buenos días veremos más nubes mientras avanza el día las lluvias al norte pueden llevar tormentas fuertes que se extenderán a la ibérica incluso a puntos del resto

la Benemérita inició la investigación después de que el Ayuntamiento alertara a los servicios sociales al no tener noticias de la mujer que era ciega y tenía problemas de movilidad el alcaldes Mario cafés

hace un par de mesas el Ayuntamiento empieza a darse cuenta que no vea una de sus vecinos Si simplemente preguntamos a su momento acerca de era de de la de su madre y como no estaba unas encuestas muy coherentes posiblemente sospechamos que el ayuntamiento el que pone en funcionamiento habla con servicios sociales y a partir de ahí pone asuntos sociedad ese pone en marcha hay desgraciadamente viene en este suceso

los dos detenidos un hombre y una mujer de entre cincuenta y cinco y sesenta años son investigados por el asesinato de su Madrid también por fraude a la Seguridad Social no habían comunicado el fallecimiento de su madre y cobraban su pensión y lo están escuchando el etarra Josu Ternera quedó retenido finalmente ayer en Francia horas después de que un tribunal decretara su inmediata liberación ahora para que es en lo notifique una euroorden emitida por España que lo reclama por atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza que dejó once muertos

desde conocer de que no iba a salir de prisión los familiares de las víctimas de la casa cuartel se habían indignado con su excarcelación Lucía Ruiz

Voz 3

02:31

qué poco dura la alegría no de momento pues eso con muchas sorpresas no esperábamos que fuese Canal rápido no esperábamos en la noticia de que fuera pues pues tendido bajo ningún concepto tendremos que esperar tendremos que nos contestan desde Francia ya te y explicación y ha pedido que nos informen a ver qué ocurre