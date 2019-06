Las noticias de Galicia, 06:50 (20/06/2019)

eso calor porque no pones el aire ya esta puesto

Voz 4

00:34

once vueltas cortos Orquesta Mondragón cesped Mikel Erentxun Amparanoia Celestin is it muchos más tres días de música en plena naturaleza donde también podrán disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria destinada a las asociaciones auxilios simios pasado entra ya en festival de la luz punto Es descubre todas