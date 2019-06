Laura Gutiérrez qué tal buenos días sin cambios en el tiempo este jueves en Madrid esperamos cielos con pocas nubes y temperaturas como ayer como mucho treinta grados de máxima el PP mantiene que no va a dar concejalías en el Ayuntamiento de Madrid a la extrema derecha ciudadanos insiste cualquier pacto tiene que contar con su visto bueno las conversaciones para contentar a Vox siguen en punto muerto también las negociaciones con la ultraderecha para gobernar la Comunidad de Madrid Carolina Gómez

Génova descarta que Vox se vaya a sentar en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid como Ciudadanos y el PP es decir no le van a dar concejalías de área hilo que sigue sobre la mesa es la posibilidad de que la ultraderecha suma concejalías delegadas un concejal delegado sería Madrid como un Secretario de Estado a un Ministerio o un viceconsejero han Gobierno autonómico de esta manera estarían en el Gobierno pero no se sentaría en la mesa del Consejo de Ministros el PP asegura que se están produciendo avances en este sentido aunque Vox de momento sigue diciendo que no hay acuerdo Begoña Villacís insiste en que cualquier cambio tiene que contar con su visto bueno