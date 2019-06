Las noticias de Castilla y León, 06:50 (20/06/2019)

te el archivo estar fuerte como me altos

Voz 1272

03:24

dos días después de cuatro horas de reunión Ciudadanos y PP han llegado a un acuerdo entre líneas la primera para un programa de Gobierno en Castilla y León que no han querido dar más detalles ninguno de los dos partidos en segundo lugar para la composición de la Mesa órgano principal del Parlamento de Castilla y León de tal forma que la presidencia será para ciudadanos para Luis Fuentes en concreto hoy la primera vicepresidencia para el pan pido popular aunque aún se desconoce el nombre de la persona que ocupará este cargo los dos partidos también obtendrán cada uno un secretario darle su apoyo en las votaciones además en tercer lugar y por último seguirán reuniéndose previsiblemente la próxima semana para trabajar en una formación de un gobierno conjunto PP Ciudadanos que de firmarse daría la presidencia al PP y la vicepresidencia a Ciudadanos a pesar de la espera a los medios de comunicación de cuatro horas como digo el candidato a la Presidencia de la Junta por el PP tras terminar esta reunión Alfonso Fernández Mañueco se remitía esa información que el partido transmitía mediante un comunicado no quería hacer declaraciones ni responder a las preguntas de los medios de comunicación quién hacía declaraciones tras una semana en silencio era el candidato de Ciudadanos Francisco Igea para dejar claro que respalda que Luis Fuentes sea el presidente de las Cortes como anunciaba el partido en Madrid hace unos días a pesar de que apoyara Luis Fuentes a Clemente en las primarias y no le apoyara I'll