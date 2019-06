Las noticias de Navarra, 06:50 (20/06/2019)

pues ya lo van escuchando muy buenos días Navarra en primera línea informativa ahí también en la opinión de los oyentes se van sucediendo los capítulos tras las elecciones forales y municipales y la siguiente entrega en el cuaderno de objetivos del PSN la investidura que va a intentar la socialista María Chivite ahora parece que con la confianza de sus posibles socios que sea recuperado en muchos enteros después de lo que sucedía ayer con el Parlamento de Navarra lo que sucedía entre votación y votación en el último instante posible el PSN decía días atrás se quería para sí la presidencia día del Parlamento Hinault tener a Bildu en la Mesa del Parlamento pero finalmente EH Bildu cuenta con Mayorga Ramírez como uno de los secretarios y la presidencia de la Cámara es para Unai igual de un licenciado en Derecho dirigente presidente del PNV en Navarra y exalcalde de Alsasua con experiencia también en la cámara foral en los pasados cuatro años también flexible prudente y dialogante con disposición a llegar a acuerdos creo que la la sesión de hoy lo atestigua son los ingredientes que creo que me corresponden poner al servicio de ustedes Hynde una cámara plural diversa como ésta es un momento del discurso institucional de Unai Ugalde el nuevo presidente del Parlamento en la décima legislatura enseguida volvemos sobre la noticia política e institucional de las últimas horas y que puede tener consecuencias muy destacadas para los próximos cuatro años veremos ahora el tiempo se suma el calor se suavizan bastante las temperaturas como ya pasó ayer por la tarde por otro lado ya atención a posibles lluvias que pueden reaparecer durante esta jornada desde Aemet pronóstico Iván Albizu buenos días

no han salido tan satisfechos los partidos englobados en Navarra Suma Mamen

Esparza dejaba claro que después de los últimos movimientos de los socialistas navarros Navarra Suma no brindará su abstención a Pedro Sánchez

obviamente no podemos dar el apoyo a una formación política va un presidente que es capaz de pactar con los amigos de Dios su ternera eso no lo hemos hecho nunca nos parece inmoral no lo vamos a hacer en el futuro