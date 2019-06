Escucha las noticias de las 07:00 (20/06/2019)

Voz 1727

00:36

Manuel Valls estará a las ocho y media aquí en Hoy por Hoy en la Cadena Ser el hoy concejal de Barcelona ex primer ministro de Francia que hizo alcaldesa Colau para que Barcelona no cayera en manos de un independentista hay que por este motivo Ciudadanos ha roto con él dolido asombrado de la deriva derechista de Ribera Valls advierte de los peligros de normalizar los ultras de la obligación de combatir al nacionalismo dicen todas partes y asegura que las discrepancias con Rivera empezaron muy pronto en cuanto Vox emergió el aconsejó no darles ningún cuartel a las ocho y media escuchamos y le preguntaremos también cómo ve la gobernabilidad en España con negociaciones que al menos en apariencia están estancadas Irene Montero asegura que los morados siguen esperando una propuesta del presidente