Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días con diecinueve grados en la Gran Vía tiempo sin cambios con más fresquito ahora por la mañana el calor moderado a mediodía máximas hoy de nuevo

Voz 2 00:14 alrededor de los treinta grados Rourke

Voz 1 00:21 la llegada de decía

Voz 1275 00:25 quién paga este es el sonido del vídeo que han hecho en ciudadanos con motivo del Orgullo dos mil diecinueve Un vídeo donde defienden los derechos del colectivo LGTB en un año en el que el partido naranja no va lucir especialmente en la marcha central de seis de julio no sólo no estarán en la cabecera de esta manifestación sino que los organizadores tampoco les han dejado que como otros años tengan una carroza propia el motivo que no han firmado el decálogo de reivindicaciones en el que el primer punto exige no apoyar gobiernos en los que este la ultraderecha Carolina Gómez

Voz 0821 00:56 será el primero en los últimos años en el que Ciudadanos no lleve carroza el día del Orgullo el partido de Rivera no afirmado las reivindicaciones que exige el colectivo no podía firmarlas porque el punto número uno de ese decálogo dice no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar

Voz 3 01:09 bueno este año da igual lo importante no es que vaya subido sino donde estés y nosotros vamos a estar el orgullo como como hemos estado todos los años que Matas esta subida unos metros más arriba unos metros más abajo lo importante es que estés siempre hemos defendido los derechos LGTB

Voz 0821 01:24 Begoña Villacís ha escuchado en la presentación de esta edición los reproches de algunos activistas como Carla Antonelli

Voz 4 01:29 no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni de debajo de las piedras

Voz 0821 01:41 la alcaldesa de Madrid asegura que este Ayuntamiento no va a dar ni un paso atrás en los derechos LGTB que Ciudadanos controla además el área de Igualdad garantiza que el orgullo Se va a seguir celebrando en el centro de las

Voz 1275 01:51 desde COGAM su presidenta Carmen García asegura que todo el mundo es bienvenido en la fiesta pero que el discurso de Ciudadanos y sus acuerdos con la extrema derecha son incompatibles con la defensa del colectivo declaraciones en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 5 02:03 cualquier persona puede agregarse a manifestarse en otra cosa es que nosotros pongámonos lema Si bueno pues si no se adhieren a unos unos requisitos pues es difícil lo que no podemos hacer es irnos armario decir en un campo y mañana para Rome eso no se puede hacer osea hemos de Armani no estamos dispuestos sin y dispuestas a volver a

Voz 1275 02:28 y Vox mantienen suspendidas las negociaciones en la comunidad en la capital no hay avances titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 02:34 el PP insiste en que no dará concejalías de gobierno a Vox en el Ayuntamiento y Ciudadanos en que en cualquier acuerdo debe contar con su visto bueno en la Comunidad las conversaciones siguen en punto muerto

Voz 1275 02:43 se entregan en el Ayuntamiento de la capital las más de ciento cuarenta mil firmas que se han recogido a través de la plataforma Change punto org para que se mantenga Madrid Central un ciudadano inició la campaña dos días después de las elecciones municipales el niño de dos años Ingres

Voz 0821 02:56 a permanecer varios minutos bajo el agua en la piscina de su casa en Morata de Tajuña evoluciona favorablemente ya ha salido de la UCI aunque continúa en el hospital

Voz 1275 03:03 antes el Real Madrid no pudo anoche llevarse la ACB cayó ante el Barça setenta y ocho a setenta y siete mañana cuarto partido de nuevo en Barcelona siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta hasta ahora el tráfico en la capital pantalla cero Alcázar buenas

Voz 1322 03:24 buenos días qué tal Laura con dos tramos en el este de la M treinta a tener ya en cuenta uno entre el Nudo Sur y el de ventas sentido norte más arriba ya hay retenciones entre el Sagrado Corazón y el nudo de Manoteras intensa la circulación que recorre la ribera del Manzanares y las entradas por Conde de Casal de Santa María de la Cabeza Paseo de las Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 03:44 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez

Voz 6 03:47 hola qué tal en este momento pendientes de un accidente la M40 en la zona de Coslada que generan nueve kilómetros de retenciones en dirección a La dos ya han retirado el vehículo accidentado así que esperemos que poco a poco vaya restableciendo la normalidad a esto hay que sumarle tráfico intenso en todas las entradas a Madrid por la A uno en San Sebastián de los Reyes La2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A3 en Santa Eugenia la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 en Parla y Fuenlabrada la cinco en Alcorcón y Campamento Ilha seis en Majadahonda y El Plantío

Voz 7 04:19 Johnson esos nuevos aparatos de cómo se ha condicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0978 04:25 previsión Jordi Carbó buenos días buenos días son la mayor parte de horas más nubes durante la tarde y temperaturas sin cambios importantes ambiente sólo un poco fresco ahora mismo en breve subirá rápidamente la temperatura máximas que superarán con facilidad los veinticinco grados es decir calor pero muy moderado durante la tarde las nubes menos viento que ayer y las nubes sólo serán activas en Somosierra en la sierra de Guadarrama con chubascos según atormenta en las cabeceras de los valles

Voz 8 04:50 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio cada vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0136 04:58 estando más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global se producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupida punto com

Voz 9 05:12 lo valora era un amanecer con la ex ni una cena con Un comente que no de importe la distancia para llegar a su destino conducir un club practica con trescientos caballos emitir el viaje en pulsaciones no en kilómetros disfrútalo ahora por trescientos cincuenta euros al mes con cinco años de garantía mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido oferta financiando como se da en cuarenta y kurdas comisión de apertura del tres por ciento ochocientos treinta y cinco con noventa y uno euros y entrar a siete mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y uno euros y luego con veinticinco por ciento TAE ir por el setenta por ciento operacional de veinte mil trescientos noventa y cinco de promoción Mari desde el treinta de junio de dos mil diecinueve más información en Cuba oficio El punto es

Voz 10 05:48 Manu Midi manos maniquís para los amigos no ha contratado andaluza Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

Voz 1 05:57 contrataban todos la luz en Factor Energía Puntocom lo haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 11 06:07 para tu Master ven a la Complutense y encontrarás más de cuatrocientos títulos presenciales y online ciento noventa cursos de formación continua

Voz 12 06:15 abierto el plazo de matrícula entre UCM punto es eliges lo que quieras ser estudia con nosotros en la Complutense en el mejor lugar de Madrid a la compleja

Voz 13 06:27 llega el blandura del verano de cada Touil iPhone hay paz Macua Apple Watch a precios de Black Friday y además con financiación sin intereses y plan renove Gatlin tu tienda Apple en Orense cincuenta y dos y Yak cuarenta y dos

Voz 11 06:44 es una suerte que tus lágrimas que incitan común y Elvira Sastre y Andrés Suárez desordenado primer espectáculo de música poesía en el juicio quince entre el veintiuno de noviembre entradas a la venta desordenados punto es devuelto a recordar

Voz 14 07:01 porque te he tenido en mi peso y se como el antes ahora me pregunto

Voz 15 07:05 esto se quedará las te vas a quedar helado porque tiene su aire acondicionado has de dos mil doscientas frigoríficas por doscientos veintidós euros y te lo instalamos en casa en cuarenta y ocho horas consulta condiciones sólo del veinte al veintitrés de junio en tu tienda ahí en medio punto es ya hemos llegado al fin plaquita

Voz 1 07:26 qué calor hace cuánta gente mejor montaña mejor montaña

Voz 16 07:29 este verano con un mini el destino es lo de menos lleva teatro mini desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada renting ofertado por alfabeto España para pedidos hasta el treinta de junio

Voz 9 07:38 Informa hacen concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 1275 07:43 si sigue esta mañana en la Audiencia Provincial el juicio contra el auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá de Henares acusada de asesinar a dos pacientes suyas dos ancianas a las que supuestamente inyectó aire a través de una jeringuilla la acusación sospecha que hubo más víctimas aunque no va a poder probarse hoy es el turno de más peritos y más forenses Alfonso Ojea los médicos

Voz 0089 08:03 enfermeras que asistieron en las maniobras de recuperación de las dos mujeres ancianas fallecidas en el hospital de Alcalá de Henares han coincidido en señalar ante la justicia que había demasiado aire en el interior del sistema circulatorio de ambas médicamente también judicialmente la presencia de aire es imposible sin la intencionalidad de alguien es decir sin la utilización de medios mecánicos de administración es decir jeringas pero en todo caso las dos ancianas fallecidas estaban a punto de abandonar el hospital porque habían mejorado Carmen Flores es la responsable de la Asociación de Defensor del Paciente

Voz 0195 08:40 yo quisiera saber de verdad cuántas personas han fallecido cuántos ancianos han podido fallecer indefensos porque a una persona no sabemos las razones auxiliar no sabemos las razones de de querer ir con con premeditación alevosía a matar a unas personas que no habían hecho nada y que nada tenían que ver con ella

Voz 0089 09:04 hoy es el turno de más policías que han realizado la investigación de más peritos judiciales

Voz 1275 09:09 Rubalcaba ya da nombre al Aula Magna de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense ayer les rindieron un homenaje

Voz 17 09:15 todas nuestras clases contiguo han sido incluso el último día ninguno de nosotros no la imaginaria vamos

Voz 18 09:22 ese día estaba especialmente contento la política le dio muchas alegrías pero también muchos sinsabores muchos momentos muy buenos pero también momentos muy malos sin embargo la universidad sólo le dio satisfacción

Voz 1275 09:36 su viuda Pilar Goya el ex ministro volvió a las