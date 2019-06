Escucha las noticias de las 08:00 (20/06/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días ya ya sé que están nuestros representantes estos días haciendo otras cuentas la de cuantos concejales tienes tú cuántos concejales tengo yo ese consejero no lo quiero cuántos votos me das para presidir la Mesa de la Cámara autonómica pero la realidad con su condición de ímpetu opinable ha conseguido atravesar la bruma de las negociaciones con dos cifras mil mil mujeres asesinadas a manos de su ex pareja o parejas en dieciséis años mil y hoy se investiga ya a la mil Una en Tarrasa y en Sevilla un adolescente de quince años se recupera después de que su novio de veinte la estampará contra el escaparate de un comercio mil cada una de ellas es importante pueden leer los mil nombres en el diario El País pero la cifra simbólica es un cartel luminoso para que entiendan por qué no dejamos de contarlo para exigir que no se juegue con la violencia de género que no se chalaneo que no la pongan en su lista de transacciones para conseguir más poder y la segunda cifra dice que los nacimientos han caído un treinta por ciento en diez años en España por cuarto año lastre funcione superan a los nacimientos estamos ante un lío demográfico monumental en un problema gravísimo para sostener este país tal y como lo conocemos perdón por la interrupción ya pueden seguir con sus otras cuentas