Escucha las noticias de las 10:00 (20/06/2019)

son las diez las nueve en Canarias Manuel Valls explica en la SER que el motivo principal de su separación de Ciudadanos es la negativa de la formación naranja aislar a la extrema derecha Antonio Martín buenos días buenos días Pepa el concejal de Barcelona ha repetido en varias ocasiones en Hoy por hoy que considera un error acercarse a Vox lo que incluye la foto de Colón junto al partido de Abascal no entiende por qué ciudadanos no quiere pactar con el PSOE en cambio no es tan tajante con la extrema derecha

Voz 2

00:29

Ciudadanos se equivoca como otros como el partido dar por supuesto pensando que van a poder jugar manejar Bob no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país alguna entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice No estoy de acuerdo y el lo dice no puede haber un cordón sanitario combo él va a poner un cordón sanitario unos meses después al peso y eso es lo que no puede entender