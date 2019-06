Las noticias de Galicia, 10:02 (20/06/2019)

es jueves hoy no toca Consello de la Xunta Feijóo cambia de formato y convoca estará todos sus conselleiros y altos cargos del Gobierno a una reunión de trabajo en San Caetano para definir las prioridades de Galicia para la próxima década el Xacobeo veintiuno y veintisiete o el Plan Estratégico una reunión que esconde además un claro mensaje a poco más de un año de las elecciones autonómicas aquí hay gobierno gobierno estable mensajes que se lanzan un clima poselectoral donde el PP ha obtenido los resultados deseados dejó de ser la primera fuerza en las generales perdió buena parte de su poder local en las municipales sólo le queda la Xunta como gran escaparate ya esos aferran Feijóo y los suyos no quieren perder también el Gobierno gallego en Sepang se ponen manos a la obra el PP que sigue teniendo que justificar el apoyo de Jakome el alcalde de Ourense que en las últimas horas aseguraba que la Policía Local es una mafia Un pacto PP democracia ourensana un pacto antinatura según el secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia Laureano Bermejo son declaraciones a la SER

es un pacto antinatura lo que no se pueden

el líder es que una persona aquí está apto o no

días criticando a la figura de de Baltar y Baltar estaba todos los días menospreciando la figura de Jakome ahora mismo que estén pasando y que trabaje juntos cuando ellos hay que recordar que el MIR no Jakome ha interferido denuncias a la Diputación

Voz 4

01:39

ahora tenemos un chantaje ya que nosotros no hemos elegido esta opción son ellos yo no sé si es la buena y la mala o la peor que son de ellos una decidido por lo tanto no pueden pensar que nosotros tengamos que ratificar Nara Illes dejan claro que la única opción que hay encima de la mesa ahora mismo ese grupo parte