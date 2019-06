Voz 1995

00:12

tres suyo es guapa no hombre no te Mirotic suyo no los demás si estamos volviendo a los demás niños idiotas seguro que sus hijos como los míos son buenísimos pero estamos en la época de las funciones escolar bueno funciones funciones exhibiciones al acabar las clases y los niños se disfrazan se pinta la cara se suben al escenario nosotros creemos estar ante la futura Meryl Streep el próximo Mick Jagger que te voy a decir mi hijo como Bruce Springsteen hinchas gravedad el cuello exhibiciones de Bale es robótica waterpolo tengo a waterpolo Paul sobrevivir pues no lo es lo tuve en al niño por arriba pero el trabajo estaba bajo bueno en fin eh nuestro ocupa nos preocupa que toda esta atención este exceso de atención leer bueno a nosotros nos preocupan en una gran parte de esta sociedad que es lo que preocupa preocupa que los niños nazcan nosotros también nos preocupan una vez nacidas Patricia Ramírez muy buenos días o la días qué tal placer saludarte gustazo escucharte estamos oliendo hiper perdón por así de directo estamos volviendo a nuestros hijos idiotas