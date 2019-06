Las noticias de Andalucía, 11:02 (20/06/2019)

buenos días un nuevo capítulo en la confusión sobre el nuevo gobierno municipal de Granada Vox acusa a PP y Ciudadanos de haber intercambiado la alcaldía de Granada por el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga a esta formación asegura que el portavoz de la Junta Elías Bendodo ha asegurado de que así no habrá relevo en la Diputación malagueña para impedir que sauditas su mandato Radio Granada Rafa Troyano

mandato al frente de la Diputación de Málaga Ahora ex portavoz de la Junta de Andalucía por cierto que los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granada no van a participar en la procesión del Corpus que está comenzando ahora en el Corpus de Granada porque no quieren desfilar junto a PP y Ciudadanos ha dicho Onofre Miralles a Radio Granada porque tocó en Granada innovan a estar cómodos los tres ediles en esa comitiva