Las noticias de Asturias, 11:02 (20/06/2019)

Voz 0064

00:00

Theresa May a la diputada electa el confirmada ya como la portavoz del Partido Popular en la Junta General del Principado se muestra contraria a cambiar el reglamento de la Cámara para que fuerzas políticas con dos diputados puedan conformar grupo político en esa tesitura están Izquierda Unida foro Vox el mínimo para tener grupo propio es contar con tres diputados en los que los grupos llegan a un acuerdo también se planteaba conmoción la cesión por parte de otro grupo será ofreció Podemos a Izquierda Unida pero la norma tampoco lo permite el PSOE estudia la cuestión para que Izquierda Unida pueda tener grupo propio de no ser así los dos diputados de la coalición constituirían el Grupo Mixto junto a los dos de foro y los dos de Vox de momento a falta de constituirse la Mesa de la Cámara el próximo día veinticuatro La portavoz del PP Theresa May ADA cree que la ley es clara