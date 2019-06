Un profesor inicia una recogida de firmas en change.org para volver a los exámenes de recuperación de la ESO en septiembre

este curso ha sido el segundo año en el que los exámenes de septiembre se han adelantado a junio una decisión que el año pasado ya fue criticada por la dificultad de compaginar en las aulas las actividades para los alumnos que han aprobado todo y los alumnos que tienen que recuperar alguna asignatura una decisión que también ha generado altos niveles de absentismo escolar sobretodo en los cursos de tercero y cuarto de la ESO ante esta realidad un profesor del instituto IES Tomás Mingo de Logroño ha creado una petición en la plataforma change punto org para volver a trasladar la convocatoria a septiembre no junio Gustavo al buena afirma que con este calendario se pierde calidad educativa que aunque oficialmente hay los mismos días de clase la materia no sin parte de la misma manera

las notas eran día siete pereció el día seis cinco cuatro tres estamos evaluando los profesores con lo cual todos los exámenes y pruebas son a finales de mayo con lo cual los últimos quince días o diez días de las últimas semanas de mayo los chavales están haciendo todas sus pruebas de fin de curso con lo cual hemos citado unas a la programación que bastante constreñida está bastante nos cuesta terminar la programación a la que se nos obliga como para encima tiene la los chavales total y absolutamente acotados durante de de así de calidad educativa sí eso es lo que tienes que explicar en cuatro días lo tienes que explicar dos al final entonces eso es eso es imposible eso que nuestra chavales por lo menos en mi centro obligatorias debe ir a clase en primero y segundo de la ESO sí que vienen en tercero se van cansando el pacto no viene un chaval de cuarto de la ESO ya tiene su título sólo quiere esperar al uno de julio para matricularse Isère dices el día siete en vendrá hasta el día siete isidril rapaces doce vendrá el día doce

eh en algunas clases es no dejan hacer lo que queramos cómo salir fuera el patio ha jugado también depende si hay alguna asignatura pues se queda sin clase repasar con los profesores sino pues jugar las cartas o pues de lo que quieras si había una excursión para ir al Planetario de Pamplona pero al gente que no ha ido porque ha suspendido algún Elche tenía que quedar estudios veintiocho

Voz 2

02:40

un dieciséis eso sí pero a última hora ya se van todos pues saber depende alguna pues me parece bien que te quedes aquí pero si esas suponen ninguna pues no sé qué hace que sinceramente pues te puedes ir para mí si no extrajo ninguna