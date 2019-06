Escucha las noticias de las 14:00 (20/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canal

Voz 1018 00:02 días

Voz 2 00:11 que arrime ser justo Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes buenas por encima de cualquier otra cosa todavía no muy calurosas aunque mañana empieza el verano y según la previsión de la Aemet vamos a sudar de lo lindo se esperan temperaturas algo más elevadas que el pasado año que ya fue de aúpa y desde luego la falta de lluvias durante la primavera que termina hace que casi media España se encuentre ya técnicamente en situación de sequía Beatriz Bella es la portavoz de la

Voz 3 00:43 si el escenario más probable así en general es que esa temperatura media del verano bueno de julio agosto septiembre media estoy casi cero coma cinco grados por encima de lo normal eran zonas puntuales por ejemplo en la zona oeste de Zamora en la zona oeste de León es anomalía llega a ser de casi un grado

Voz 1018 00:59 pasaremos calor pero no nos libra demos de las batallitas políticas en ciudadano la relación entre Manuel Valls y Albert Rivera entra ya en la fase en la que el líder del partido ni siquiera quiere citar por su nombre a quién fue su candidato estrella para la alcaldía de Barcelona Valls estuvo esta mañana en la SER a primera hora en Hoy por Hoy Ribera en Bruselas Ciudadanos se equivoca como otros como partido

Voz 4 01:18 por supuesto pensando que van a poder jugar manejar Vox no cuando tú entras en este debate con convoque ya estás perdiendo la batalla

Voz 0040 01:28 por qué no menciona Bali típicas fueron porque si lo he dicho que yo no estoy muy tranquilo ha podido la señora Colau El Larguero con Colau representa justo lo contrario de la política económica liberal

Voz 1018 01:40 es populista IEC independentista Ridder asegura que va a liderar la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez aunque tenga menos escaños que el Partido Popular de Pablo Casado en lo que ambos coinciden en situar a Sánchez en una situación de entrega política a Bildu por los acuerdos de Navarra para facilitar su investidura dice la portavoz del Gobierno Isabel Cela que no se pueden hacer distinciones a periodistas

Voz 5 02:01 vamos con naturalidad que todas las fuerzas políticas que han conseguido sus escaños son legales

Voz 6 02:07 en España no hay ningún ninguna fuerza política

Voz 7 02:10 la de Sara es incompatible as tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu porque al final lo que se está planteando es que una comunidad autónoma al Partido Socialista gobierna gracias a los sucesores de Batasuna

Voz 0040 02:21 es intolerable que un presidente de Gobierno prefiere aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas para ir en contra de la alianza entre los constitucionalistas los que hemos ganado las elecciones en Navas

Voz 1018 02:34 ella todo esto el alcalde de Madrid el popular José Luis Martínez Almeida insiste en que mantendrá en secreto el acuerdo político con Vox

Voz 8 02:40 te se compromete a que se documento firmado entre PP y Vox sea público no me puedo comprometer porque insisto no entra dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puedes

Voz 1332 02:48 ser de otra manera es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente para complacer

Voz 1018 02:54 a Vox el consejero andaluz de salud familias Jesús Aguirre ha reflexionado de esta forma sobre el aborto en un acto organizado por Radio Córdoba vamos

Voz 9 03:02 forma la paciente vamos darles su tiempo de la información positiva la de qué problema tiene madera mamá te apoyo social son las cosas ya le lo suelo falle llega y estupendo quién defienda no nacido Hora catorce

Voz 1018 03:20 la imagen del día es la imagen que no veremos en los juzgados de Madrid donde van a coincidir como testigos Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas en la vista sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Miguel Ángel vamos no te lo pierdas

Voz 1552 03:33 comparece en estos momentos el Partido Popular en su condición de acusado por un delito de daños informáticos antes lo han hecho el letrado del partido Alberto Durán informático José Manuel Moreno que han incurrido en diversas contradicciones y arrojado sombras de sospechas sobre el motivo real por el que se borraron los ordenadores que supuestamente contenían información trascendental sobre la caja B del PP cuando acabe el Partido Popular que declara ahora será el turno de los testigos entre ellos Bárcenas Cospedal pues lo veremos

Voz 1018 03:59 qué punto a las dos y media Griselda Pastor contará también cómo se presenta la cumbre comunitaria que buscará los consensos básicos para cubrir los puestos más importantes como la presidencia de la Comisión el consejo o el Parlamento Europeo sin olvidar el banco central del presidente de esta entidad el vicepresidente de esta entidad Luis de Guindos no descarta ninguna medida para estimular las economías tal y como sugirió hace unos días el presidente Draghi dice el máximo responsable de la patronal bancaria española José María Roldán que lo de los tipos en negativo les suena fatal

Voz 1332 04:26 supuesto tuviera un deterioro adicional de las perspectivas económicas inmediatamente estaríamos dispuestos a reaccionar con medidas adicionales las medidas adicionales pueden ser de de diverso tipo Hinault en principio no se excluye ninguna

Voz 10 04:41 entiendo que el BCE está haciendo Water ex para garantizar que cumple con su objetivo de inflación pero también tenemos que reconocer que los tipos de interés negativos

Voz 0202 04:51 son contra Dios además la última hora nos lleva a Lorca donde la policía ha detenido a dos menores acusados de la muerte a golpes de un hombre la semana pasada el cuerpo de las víctimas encontró en un descampado

Voz 0325 05:01 la expareja de Mónica Borrás desaparecida hace casi un año en Terrassa confiesa el crimen los investigadores sabrán hoy si el cadáver encontrado en el jardín de la casa que compartían a pesar de la separación eso no la víctima

Voz 0202 05:12 la policía investiga otros veinte casos similares a los que han llevado ante la justicia cuatro madres de la asociación Infancia libres fuentes cercanas al caso aseguran a la SER que no dejan de aparecer padres que denuncian el mismo modus operandi

Voz 0325 05:23 Irán derriba un avión norteamericano no tripulado que según el Gobierno de Bagdad invadió su espacio aéreo hecho que desmiente Washington la destrucción de este avión espía hace subir aún más la tensión en el Golfo Pérsico y también el petróleo cuyo precio supera los sesenta y tres euros el barril

Voz 0202 05:37 Flix sube entre uno y dos euros la cuota mensual a sus tres millones de clientes en España el encarecimiento es efectivo desde hoy para los nuevos clientes estamos ante el mayor incremento de precios de su historia

