Las noticias de Cantabria, 16:02 (20/06/2019)

en una hora a partir de las cinco de la tarde se constituye el Parlamento de Cantabria con la toma de posesión de los treinta y cinco diputados elegidos en los comicios del veintiséis de mayo catorce del PRC nueve del PP siete del PSOE tres de Ciudadanos dos de Vox la votación continuará con la elección del socialista Joaquín Gómez para ser el nuevo presidente de la Cámara una cámara regional en la que hoy habrá un escaño vacío el del número dos del PRC Rafael de la Sierra que fallecía anoche la capilla ardiente del que fuera consejero de Presidencia Justicia se instalará mañana en ese parlamento regional los micrófonos de la SER el ex concejal regionalista Antonio Pérez Paula Fernández su sucesora la Consejería y la presidenta en funciones la socialista Eva Díaz Tezanos lo han recordado así

Voz 2

00:46

